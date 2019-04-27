英倫中價品牌　OL穿出皇室氣質

英國淑女的衣着向來以優雅見稱，看王妃凱瑟琳（Kate Middleton）就是最佳例證，每次現身都總是穿得時尚又大方得體，為OL們帶來不少上班穿衣靈感。到底這位王妃愛穿那個品牌？別以為皇室成員就只會穿貴價時裝，這位平民王妃也愛捧本土的中價品牌，以下這三個特別值得大家留意，最適合一眾愛靚又愛時尚的OL。



Hobbs主打明亮色彩

網羅多個英法品牌的Rue Madame今季新引入Hobbs，以提供針對職場女性需要、價格相宜的優質服飾見稱，無論是利落的日裝，還是優雅的晚宴禮服，每一件剪裁都相當女性化。西裝向來是女士們不可或缺的上班造型，今季品牌以明亮的色彩融入西裝設計，來打破上班服的沉悶感覺，桃紅、芥末黃和粉藍，除了修身的孖襟和帥氣的單襟款式外，還帶來束腰設計，令中性的西裝更顯女性化。



Phase Eight勁推連身設計

在英倫口碑極好的Phase Eight，向來以價格相宜的晚裝裙和婚紗聞名，但品牌出色的又豈只晚宴禮服，其日裝同樣有大批捧場客，其中凸顯女生優雅曲線的連身裙便深受皇室和女星們喜愛。今季品牌除帶來多款優質高雅的連身裙，更不乏近年大熱的連身褲，其中經典熱賣的Victoriana連身褲便以全新顏色示人，除用上粉嫩的色彩，更運用拼色和花卉圖案，讓女士們省卻配襯的煩惱，每天都有完美的造型靚靚上班。



Whistles時尚休閒風

多得王妃凱瑟琳經常穿着Whistles的裙子出席公眾場合，令品牌在英國本土相當受歡迎，但凡她穿過的款式都會馬上售罄。今季設計彌漫休閒的感覺，無論是連身服還是外套，剪裁均極為寬鬆。濃艷的色調和奪目的花卉圖案，令設計散發迷人魅力，飄逸的裙裝和裹式裙更是不可或缺的主角，讓女生穿出輕快的感覺。