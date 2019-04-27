Let's Go！平衡車學平衡與協調

近年不時在公園或海濱公共空間見到小朋友「踩單車」，但細心看，又發現沒有腳踏，原來這是近年大熱的平衡車。據Jollymap主理人Jason表示，平衡車約於2014開始在本港出現，近兩年漸成小朋友熱門運動之一。



平衡車本身沒有腳踏、傳動齒輪和傳動鏈，只靠雙腳左右擺動前進，學習有助提升核心平衡，還可提升自信心、調節四肢和手眼協調、大腦發展等益處。



黃健忠教練指約歲半及高約80厘米的小朋友，已經可以開始學習，首先要讓他們無論任何情況，如站企、舉手或跳舞等動作，都不要離開車子，雙腳要夾實架車不要倒下。利用腳板標記、又或彩虹隧道等道具，讓小朋友練習步速和緊貼車子座位。



之後可以學轉彎或上斜台，學習收起雙腳滑行，同時在模擬單車徑內「學車」，了解燈號和路段情況，若小朋友最後能自行滑行5米便成功。除了室內，也可作戶外或山路駕駛，提高難度。為了鼓勵小朋友的參與，本地每月都有平衡車比賽，除此之外，日本、泰國或內地等地也不時會有比賽，適合大家申請。