三界五行：口出惡言=做壞事？

道教經典《太上感應篇》詳細列出作惡的言行。「言行」，言是在行的前面，顯示言語比行為更重要，很多不幸的事情，都是由言語不當而引發，《道德經》開示：「知者不言，言者不知。」有智慧的人，不多言，不失言，也不胡言，更不惡言；多言、失言、胡言、惡言，就是不智。在現實生活中，「初則口角，繼而動武」，打架，甚至釀成人命傷亡，往往由出言不善而導致。「是非只為多開口」是古語，現代則是「衰多口」。



《太上感應篇》把惡言、口孽一一列出，以免世人犯錯，墮入「惡有惡報」的天網之中。「暗侮君親」，暗中用言語侮辱君王、上司、父母，說他們壞話。「誑諸無識」，煽動、欺騙不明真相的人。「謗諸同學」，誹謗同學、同事、同輩。「虛誣詐偽」，誣告、假見證。「攻訐宗親」，在親戚之間搬弄是非、挑撥離間、製造矛盾。「虐下取功，諂上希旨」，見高就拜，見低就踩。「貶正排賢」，貶低、排斥正直的好人。「訕謗聖賢」，侮辱古代聖賢。「形人之醜」，醜化他人。「護己所短」，文過飾非，堅持錯誤。「干求不遂，便生咒恨」，求人沒達到目的，便惡言咒詛。「恚怒師傅」，對師傅、老師出言不遜。「牴觸父兄」，語言衝撞長輩。「自咒咒他」，毒口毒舌咒駡他人，或表面咒自己，其實咒別人。



「惡」字拆開，上面是亞，下面是心，亞有遜色的意思，心是表示一切罪惡，惡言惡行，都是由心開始。



方向宇