彩虹G-SHOCK　賀MT-G 20周年

自從數年前某大腕錶品牌推出彩色寶石計時錶外，鐘錶界掀起一遍彩虹熱潮，但多只是運用彩色寶石以做出彩虹效果。G-SHOCK最新MTG-B1000RB特別版腕錶，就以嶄新手法為這剛勁豪邁的運動錶加入彩虹設計，以慶祝MT-G系列面世20周年。1999年面世的MT-G系列特別之處是結合金屬及樹脂這兩大物料，這款20周年特別版腕錶錶圈採用嶄新的彩虹離子電鍍，躍動地折射出不同顏色的光線，令腕錶呈現漸變的彩虹色調，喚起「黑夜彩虹」的手錶概念，設計大膽創新，令人眼前一亮。手錶以MTG-B1000為藍本，採用錶圈和底蓋與平面部分連接起來，形成核心防護結構，於堅韌的外殼中實現了手錶的堅固性。核心防護結構形成堅固的金屬框架，保護內殼免受外部衝擊。



品牌今年另一重點是碳纖維錶款，成為品牌繼樹脂及金屬後，第3種重要物料。碳纖物料具有抗衝擊性，防變型和耐腐蝕性。碳纖維錶款包括以航空設計概念的GRAVITYMASTER GWR-B1000腕錶，單體外殼設計使錶殼和錶背無縫地接合，因此相對以往的GRAVITYMASTER系列，更輕量化的同時亦提高強度和抗衝擊性。MUDMASTER系列同樣推出一款碳纖維腕錶GG-B100，新開發的碳纖防護結構採用較輕和防變形的碳纖增強物料製成。錶圈和錶背亦使用碳物料來增強手錶的堅韌性。新的防塵和防泥結構在錶殼和按鈕之間插入過濾器，以防止灰塵進入，以確保良好的密封狀態，而無需額外使用金屬按鈕管作保護。



品牌的頂級系列MR-G今年繼續邀請日本傳統工匠合作設計限量腕錶，MRG-G2000GA邀請世界著名傳統的月山日本劍匠鑄造而成。手錶融入了日本劍的設計元素，錶帶的中心部分採用了著名的月山劍士傳統的標記圖案，錶圈下方的第二節刻有漢字「鍛」，來自月山傳統所信奉的「鍛刀一筋」──鍛造工藝的奉獻（tanto hitosuji）。錶殼以再結晶鈦製成，其閃亮的外觀喚起日本劍鋒由晶體形成的波浪刃紋，並以日本貴族的深紫色（Koki-murasaki）電弧離子鍍（AIP®）處理；錶圈則由COBARIAN®製成，以日本刀劍尖的靈感為源。