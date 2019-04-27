【Food Stop】擺盤藝術　胃口都好啲

菜式講究色香味，我美食婷話齋，無論味餸有幾好食，但擺盤或造型肉肉酸酸，都未必引起食欲，大打折扣，可想而知一味餸菜的擺盤相當重要。想在家宴客開餐都一樣可以「擺」出誘人「姿態」，不妨跟我美食婷老友、中環蘭桂坊一間現代歐陸餐廳主廚Steven Yu學幾招吧！首先要揀選一隻啱用的餐碟或器皿，再襯上不超過3種色系的配搭就最完美，今次佢就用最簡單的黑白餐碟作示範，除此之外，還要緊記以下守則：



1.深淺對比

如深色的餐碟需配上淺色的食材如魚肉或海鮮，就可以起一深一淺的撞色效果。以燒三文魚配鹹蛋黃椰子汁為例，深黑色餐具襯粉嫩魚肉加綠色的蘆筍，視覺和味覺效果絕佳，加上亮麗鹹蛋黃碎、三文魚子、白色葱絲和淺色醬汁，就可看到白、青、橙色系的主調。



2.深深撞色

擺盤不能一本通書睇到老，別以為深色餐碟只能配淺色的食物， Steven 就用慢燒豬腩肉配深啡紅色醬汁，撞色令視覺變得更加強烈，加上白色蘿蔔粒、綠色韮菜和青椒等，以紅、綠、白色系配搭來撞起整體顏色。



3.同色系配襯

甜品方面，師傅就改用純白餐碟示範同一粉色系配襯的紅桑子紅菜頭慕絲，利用匙羹在碟以隨意灑上醬汁，營造出獨一無二的潑墨效果，放上粉色蛋糕，搶眼吸睛；再加點顏色相若的配料，營造統一色調，最後輕輕加點熱情果醬來增強視覺效果，相當吸睛。