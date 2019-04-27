順Phone快遞：S10 5G版　Dxomark得分並列首位

相機評測網站Dxomark的手機拍攝評分榜一向極受關注，而最近排行榜頭幾位又有變動，並且出現「雙冠軍」！



原先排首位的是112分的HUAWEI P30 Pro，同得109分的Huawei Mate 20 Pro、P20 Pro以及Samsung Galaxy S10 Plus就並列第二。最近網站亦為Samsung Galaxy S10 5G進行測試，結果獲得112分，即時躋身榜首，與P30 Pro並列首位；而且細睇自拍評分，其實Galaxy S10 5G獲97分，比P30 Pro的89分更高。事實上，除了原先S10系列的遠攝、廣角、超廣角3個後置鏡頭，前後同時加入3D深度鏡頭原來的遠攝、廣角、超廣角3個後置鏡頭及1,000萬像素前置鏡頭外，還新增了前後3D ToF鏡頭，令Dxomark評分中「散景」部分比S10 Plus更高分。



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