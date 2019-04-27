【決性11點】中女絲襪谷：大叔仲有市場？
2019年04月27日 22:30
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【決性11點】中女絲襪谷：大叔仲有市場？ (設計圖片)
「唉~死啦，你哋覺唔覺我塊面圓咗呀？」艾美美
「日日見，唔多覺~」阿田
「360度無死角，恨到啦！」Joe君
「頂你~」艾美美
「你好少咁緊張架喎~」肥比
「㝷晚同啲舊同學食飯，仲要全部係仔，一影相，我塊面好似佢哋double咁呀！」艾美美
「角度問題啫~」肥比
「超~中年發福好正常。」Joe君
「你哋唔明架啦，班同學冇見6年，仲以為自己keep得好好，估唔到拍埋去好大落差。」艾美美
「佢哋無變大叔？正常都有中佬3寶喎」阿田
「中佬3寶？」肥比
「地中海、肚腩同不舉~」Joe君
「頭兩樣就無，第3樣....我鬼知咩！」艾美美
「咁男同女邊可以比啫？」肥比
「唉~想當年啲男同學個個當我公主咁㗎~」艾美美
「依家升呢做太后!」阿田
「好好笑呀呵~有個男同學仲話嚟緊再婚，老婆細成15年。」艾美美
「啲男人真係咩年紀都有市場喎」阿田
「又未必，無錢又樣衰仲有女吼咩？」Joe君
「好難講，但女人真係無咁襟擺，你話係咪要打吓針執執個樣？」艾美美
「順便抽下脂？」阿田
「要啦。」艾美美
「但係人始終會老，使乜咁介意？肥肥哋先有福氣。」肥比
「嗱~咁講即係你仲後生。」艾美美
「我覺得自然老，都好過膠面喎」肥比
「你睇汪阿姐成7張啦，都唔係差吖~」Joe君
「你攞我同阿姐比呀？」艾美美
「你有錢攞去執個樣，不如請我哋食飯，齊齊happy。」Joe君
「係喎」阿田
「話時話，下晝餐飯你仲未畀番錢我呀！」艾美美
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