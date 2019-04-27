【決性11點】中女絲襪谷：大叔仲有市場？

「唉~死啦，你哋覺唔覺我塊面圓咗呀？」艾美美

「日日見，唔多覺~」阿田

「360度無死角，恨到啦！」Joe君

「頂你~」艾美美

「你好少咁緊張架喎~」肥比

「㝷晚同啲舊同學食飯，仲要全部係仔，一影相，我塊面好似佢哋double咁呀！」艾美美



「角度問題啫~」肥比

「超~中年發福好正常。」Joe君

「你哋唔明架啦，班同學冇見6年，仲以為自己keep得好好，估唔到拍埋去好大落差。」艾美美



「佢哋無變大叔？正常都有中佬3寶喎」阿田

「中佬3寶？」肥比

「地中海、肚腩同不舉~」Joe君



「頭兩樣就無，第3樣....我鬼知咩！」艾美美

「咁男同女邊可以比啫？」肥比



「唉~想當年啲男同學個個當我公主咁㗎~」艾美美

「依家升呢做太后!」阿田

「好好笑呀呵~有個男同學仲話嚟緊再婚，老婆細成15年。」艾美美



「啲男人真係咩年紀都有市場喎」阿田

「又未必，無錢又樣衰仲有女吼咩？」Joe君



「好難講，但女人真係無咁襟擺，你話係咪要打吓針執執個樣？」艾美美

「順便抽下脂？」阿田

「要啦。」艾美美

「但係人始終會老，使乜咁介意？肥肥哋先有福氣。」肥比



「嗱~咁講即係你仲後生。」艾美美

「我覺得自然老，都好過膠面喎」肥比

「你睇汪阿姐成7張啦，都唔係差吖~」Joe君

「你攞我同阿姐比呀？」艾美美

「你有錢攞去執個樣，不如請我哋食飯，齊齊happy。」Joe君

「係喎」阿田

「話時話，下晝餐飯你仲未畀番錢我呀！」艾美美

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