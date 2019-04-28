香港估估吓：TVB唯一特撮英雄係佢……

《復仇4》日日洗版，證明大家都係鍾意超級英雄嘅！美國有超級英雄，日本又有特撮英雄，咁香港又有無呢？答案係有嘅，美式超級英雄有蔡少芬主演嘅《飛女正傳》（都算啩），日式特撮英雄一樣有，一次咁多，仲要係腰斬收場，陰功！



呢套劇，就係1976年播出嘅《銀光2000》，係喺《歡樂今宵》時段內播放，每集只播15分鐘，不過主打小朋友的劇集竟放在9點幾播（當年9點幾係好夜架啦），反應欠佳，只播了四集就腰斬了，因此現存的資料少之又少，只靠大家口耳相傳，成為一個「都市傳說」。

飾演「銀光2000」的是張午郞，他在七十年代本來為呂奇拍風月片，後來加盟TVB，可惜發展欠佳，到了九十年代初，還在港產片做「反派」角色。



銀光2000個基地位於電油站地底，仲有個博士負責收集情報，並發明好多武器畀銀光 2000！張午郎在劇中就係以電油站工人亞明身份作掩飾，戴超誇張近視眼鏡，平日論論盡盡，每次變身，都是靠一條變身腰帶，並且跳上半空翻跟斗……好有幪面超人影子囉！變身之後叫銀光 2000，造型係一件過夾乸衣，全件銀色，有條頸巾飄吓飄吓，仲有架專用跑車。



佢嘅好拍檔兼助手就係亞花，由自稱有「陰陽眼」嘅施明飾演，平日喺電油站做收銀，變身之後叫藍鳥，成個人都性感晒，而記憶力超強，非常聰明。



至於奸角佢叫魔鬼博士，有一男一女助手，每次佢諗到啲計劃，都會喺自己副啤牌度抽一隻，每隻牌代表一名手下，就由呢位手下去執行任務，一副牌有 54 隻（包括 2 隻小丑），照理可以播五十幾集，可惜出得四張牌就玩完咗啦！



飾演魔鬼博士其中一名手下就係李家鼎（即係施明前夫啦）、吳耀漢（扮演笑怪，以大笑聲去攻擊人類）、關鍵（隻手會變魔爪）同上官玉。



至於主題曲，就由譚炳文主唱：



「係夠機警，人智勇氣力強勁！

誓殺奸匪，要匪黨無一個剩。

出招夠精，出手夠醒，

虎虎勇威，佢次次獲勝，

佢一生戰斗魔星。

係夠機警，人智勇氣力強勁！

誓殺奸匪，要匪黨無一個剩。」