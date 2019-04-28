【心理測驗】我們都是復仇者！

萬眾期待的漫威超級英雄晒冷片《復仇者聯盟4：終局之戰》終於上映！大奸角「魁隆」彈指間毀滅宇宙一半生命後，僅存的復仇者成員團結一致，視死如歸，誓要抵抗到底。其實在現實生活中，我們也面對林林總總的欺壓，除了憤怒，我們還可以做甚麼？正所謂「君子報仇，十年未晚」，你會否化憤怒為能量，報仇雪恨，誓要沉怨得雪？究竟你的記仇指數有幾多？一於玩玩以下心理測驗。





【Start】

只憑直覺判斷，你一定不會參與以下哪類遊戲？

A.過山車

B.旋轉木馬

C.跳樓機

E.摩天輪

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【結果分析】

A.享受人生更實際

記仇指數：1分（最高分為5分）

擁抱着「今天的事今天做」的人生格言，你多數不會把事情拖到明天，就算是面對當下的壓力或委屈，你一定會馬上解決問題。因為你認為，時間就是金錢、時間就是生命，把時間用在適當的事情，才是王道。如果用來報仇，有可能換來無法預料和控制的結果，對自己一點好處也沒有，更重要的是人生充滿無限的精彩體驗，與其花心思記仇，不如用心享受每分秒。



B.外表大方內心小氣

記仇指數：4分

「你為人真係大方！」不少人都曾這樣評價過你，聽到這話時，你心裏卻可能奸笑着，因為你是個表裏不一的人，外表看來大方不計較，但內心卻非常記仇。在芸芸事情中，你最討厭被人佔便宜，且會把該事記着一輩子，更不時重提往事。如當事人在場，你絕不留情的痛罵對方，如果對方不在場，你更加不會留手，恨不得在所有人面前，揭穿那人的真面目。



C.脾氣來得快去得快

記仇指數：2分

一旦受到不公平的待遇，當下你感到非常憤怒，更會碎碎唸：「我會記着今天！」無可否認，你是個會記仇的人，如果情況容許的話，你亦會堅守自己的承諾，通常亦會得到不少替你抱打不平的人，並為你伸出援手；可是你的脾氣來得快也去得快，這一秒說着要報仇，但通常不會立即行事，到了下一秒，就把事情忘得一乾二淨，怎會有「隔夜仇」呢？



D.記仇為了主持正義

記仇指數：3分

在你的世界裏，如果記仇是純粹從個人利益出發，可說是一件雞毛蒜皮的事情。受到欺負或打擊，你亦會記仇、也會報仇，之不過你卻發揮語言藝術的技巧：「對方的所作所為實在太過分！我要為大家主持公義！」快人快語的你，一向沒甚記性，通常很快就被其他事情轉移視線，有了新仇就忘掉舊恨，新仇舊恨一大堆，你也忘掉誰跟誰的「牙齒印」了。

