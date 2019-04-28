【兒樂事】小一面試在即　家長如何調整心情

小一面試密鑼緊鼓開始中，家長也會為小一面試準備，當中可能預備了不同的考試及比賽證書。無可否認，這對某些小學取錄學生，可作參考用，不知各位家長會如何面對這些比賽或證書考試？知悉早前一英文朗誦公開比賽中，有參加者因未能獲獎而情緒失控，其家長不但沒有管教自己的孩子，後來還以兩頁紙的信件投訴主辦單位。另一方面，感恩學生們在三月尾考的Trinity英語會話試，五成考獲「Distinction」成績，證書可加入個人履歷檔案Portfolio。



【勿太看重比賽結果】

其實家長應以發展孩子身心健康為目標，當中包括心靈、智能、人際關係、性格品格、自信心、面對挫折的能力、社會責任等。家長給孩子一個正確的定位，並把孩子視為上天所賜的寶貴禮物，天天帶着期待興奮的心情，打開這份寶貴禮物，孩子會知道家長對他的接納及欣賞，當他們遇上挫折或跌倒時，便懂得接受結果，不會感到氣餒，會從失敗中學習和反思，享受過程，勇敢地振作起來，並重新開始，所以家長應該把一些比賽或證書考試，當作孩子的磨練及學習機會，比獲獎更為重要，而理想成績只是錦上添花。



我很欣賞有個家庭，彼此認識已接近八年，3位孩子分別由3歲至10歲，最年長的孩子是資優兒童。家長曾進修家長課程，學習如何因材施教，為3位孩子提供不同的學習機會，對於比賽結果不會過分看重，讓孩子們各自在其崗位上建立自信、發揮所長，自然地獲取好成績，名列前茅。有時家長會感到迷失，與他們分享心路歷程，對他們一個支持，也是我工作的一部分，但願每位家長，以孩子的快樂為家長教育孩子的主要目標，共勉之。





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方慧明（Yvon Fong）

日朗坊教育中心創辦人及總監