沖田艦長上身　超合金魂大和號發砲！

漫界科幻經典「宇宙戰艦大和號」誕生於1974年，踏入今年剛好是45周年，而Bandai最新推出的超合金魂GX-86，就以2017年上映的電影版「宇宙戰艦大和號 2202 愛的戰士們」為藍本而設計的最新大和號合金，全長425mm，全艦金屬質感一流，最特別的附設有一個遙控器，用家可以用來控制大和號「播放經典對白及特效聲」、「播放劇中樂曲」、「發射波動砲」，「轉動砲塔」等等，即是發聲、播歌、發光、可動都全在用家掌握中，直情有沖田艦長上身的感覺。



傳統上超合金玩具無論外形製作得如何有動感，始終都是靜態擺設，但今次「大和號」就打破這不可動的框框，只需將電池裝入艦底及遙控器上，位於艦首的三台主砲及艦尾的兩台副砲，就可以透過遙控器來控制左右轉動，而且轉動時內藏於艦身的喇叭，會發出機械轉動音效及停止音效，令逼真感大增，而且主副砲塔上的每支砲管都可以獨立調節角度，製造得極仔細。此外，更內存有五首劇中樂曲，輕按遙控器就可以播放，還收錄了男主角古代進（配音：小野大輔）、女主角森雪（配音：桑島法子）、島大介（配音：鈴村健一）的經典對白，玩家只需利用遙控器上的功能鍵，就能自由將5首經典樂曲、特效聲音、人聲對白與砲塔轉動靈活配合，還原動畫中的場景。



為了重現動畫中的經典造型，超合金艦內置有多組LED燈，包括波動砲口(多色)、艦尾三組引擎(紅色)及上下層艦橋(藍色)，而且發射波動砲時，LED燈會不斷閃燈，營造出儲存能源的氣勢。此外，為提升重量感，艦身多處都由金屬製造，更可在艦身左右側分別裝置安定翼，更附設有8款不同造型的戰機，包括試製艦載戰術戰鬥攻擊機COSMO TIGER 1及COSMO TIGER 2等等，而艦底收納戰機的格納庫倉門更可以打開，內裏結構極之細緻。同時附設印有YAMATO 2202字樣地台，配合2款透明支架，可選擇將大和號以水平或傾斜狀態固定。



「宇宙戰艦大和號 2202 愛的戰士們」是日本動畫製作公司Xebec製作的電影動畫，是「宇宙戰艦大和號2199」的續作，作品從2017年起，分為7章以7套劇場版形式在戲院上映，最終「第七章：新星篇」已於3月1日在日本上映。故事描述，大和號成功完成16萬8,000光年的旅程，取得「污染淨化系統」，將地球從污染中拯救過來，但3年後邪惡的白色彗星卻已慢慢逼近地球，大和號只好再次出動。