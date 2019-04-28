半年限定　JR九州「米奇新幹線」5月開通

各位「米老鼠粉」注意了，為了慶祝米奇老鼠出道90周年，JR九州宣布即將推出「JR九州 Waku Waku Trip 新幹線」，並於5月17日正式開通，列車預定運行至11月下旬，為期約半年。此主題列車使用了九州新幹線的800系，它總共有6個車廂，車身上將繪上米奇老鼠的彩繪，並呈現出「邀請」、「冒險」、「眺望」、「尋找」及「享受」等不同主題，而車廂內則以鮮明的黃色為主調，最特別是乘客座位的頭枕布都換上了米奇的帽子圖案，配襯起紅色的椅子，猶如全程有米奇陪伴同行，Fans肯定好Feel，當然更不能放過跟此列車相關的限定產品，包括米奇新幹線模型、米奇T-shirt及米奇別針等限定產品。



JR 九州 Waku Waku Trip 新幹線

運行期間：2019年5月17日至11月下旬

路線：博多 > 熊本 > 鹿兒島中央（暫定每天10個來回班次）

官網：https://www.jrkyushu-wakuwaku.jp/