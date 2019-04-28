醫生，我真的要在電腦掃描（CT）之前服用類固醇嗎？

在過去的幾十年，香港大多數的護士及醫生都會詢問進行電腦掃描（CT）者有沒有任何過敏的病歷，例如哮喘，食物或藥物過敏。如果具有此類過敏史的患者，於將進行電腦掃描造影檢查且未預先服用口服類固醇，醫生很多時會建議注射單劑靜脈注射類固醇以減少過敏症的出現。其實，我們對這種做法的功效和潛在風險所知甚少。



【關於對貝殼類（含有碘）食品過敏的誤解】

病人如對貝殼類食品有過敏反應，也會對電腦掃描的造影劑有過敏反應，所以在電腦掃描檢查前需要服類固醇以減少過敏反應，這是不正確的！雖然貝殼類食品含有碘，但碘並不是人們對電腦掃描造影過敏的原因。貝殼類食品中的主要過敏原是其肌肉中的蛋白，與碘無關。人們對含有碘的造影劑的過敏反應主要是由造影劑分子引起，亦與碘無關。



【最新的建議】

美國放射學會認為病人在電腦掃描前服用類固醇並不能預防所有過敏反應，而且根本沒有數據顯示，類固醇可以減少中度或嚴重的過敏反應及死亡率。所以，在最新的指引中，即使病人對貝類，多種藥物和食物過敏，或患有哮喘，季節性過敏，也不建議服用類固醇。



建議服用類固醇的唯一情況，是病人對含碘造影劑曾經有中度的過敏反應。如果病人先前對造影劑的過敏反應非常嚴重，我們建議不要再使用相關的造影劑。而應選擇磁力共振（MRI）或超聲（USG）檢查等替代方案。



其實類固醇也是藥物一種，雖然短期使用風險不高。但如無需要，也可免則免。



放射科專科岑承輝醫生