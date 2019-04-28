三界五行：智者不會失言

所有正統宗教，都是導人向善，勸人勿作惡的。



儒家要求「君子敏於事而慎於言。」（做事大膽果敢，講話小心謹慎）「可與言而不與之言，失人；不可與言而與之言，失言。知者不失人，亦不失言。」（該說的而不說，是對不起人；不該說的偏要說，是失言。智者既不會對不起人，也不會失言。）



佛家的「五戒」，不論僧侶還是信徒都要遵守，其中第四戒是「不妄語」，不妄語就是守口業。《十地經》說：「實語之人，其心端直，易得免苦。譬如稠林曳木，直者易出也。妄語者，法不入心，故難解脫。」說實話的人，心直口直，容易脫離苦難。就好像在茂密的樹林拖曳樹木，直的樹木較容易帶出樹林，相反，說妄語的人，心不直，佛法不入心，難以獲得解脫。所以，「出家人不打誑語」。妄語與誑語，意思都是一樣——狂妄，不真實，不正直，不謙卑，不善良。



基督教的「十誡」中，其中一誡是「不可作假見證陷害人」，嚴重一點，作假見證而陷無辜的人於死地，等同殺人，甚至毀掉一個家庭。即使在日常生活，《聖經》也教導世人：「你們不要論斷人，免得你們被論斷，因為你們怎樣論斷人，也必怎樣被論斷。」《聖經》所講的論斷，並非不可按客觀事實去判斷、辨別是非，而是不可把個人主觀意願、感情、偏見，攙進客觀的事實去判斷、評論，甚至惡意的抨擊、中傷、攻擊。



方向宇