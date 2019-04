Nike Air Fear of God SS19　超人氣聯名再度登場

由Jerry Lorenzo主理的洛杉磯潮流品牌Fear of God,去年尾首次與Nike合作推出了一系列靈感擷取自籃球運動的聯名服飾及鞋款,當中包括全新設計的Air Fear of God 1及Air Fear of God Shoot Around兩對人氣鞋款。



今個春夏,兩個品牌就再次合作打造新一回聯名系列,設計同樣圍繞Jerry Lorenzo鍾愛的籃球運動,除了多款Tee、Hoodie、Shorts及Button Pants之外,重頭戲當然係聯名鞋款Air Fear of God Raid及Air Fear of God Moc,前者設計靈感是源自Jerry Lorenzo高中時期最愛的Air Raid,鞋面採用經典交叉搭帶設計;後者則是以粗身搭帶配合外側啪鈕及後踭索繩,營造出如同Moccasin的民族風格,兩個鞋款亦同樣保留鞋踭招牌藍色氣墊細節,與上季所推出的兩個聯名鞋款設計一脈相承,就算遮住鞋身,一樣可以憑呢個Detail位驗明正身。