筍價入手　adidas Origials by Hender Scheme SS19

以「致敬鞋款」殺出一條血路的日本手工皮革品牌Hender Scheme，多年來一直由設計師柏崎亮（Ryo Kashiwazaki）以一雙巧手加上上乘植鞣皮革去重現不同經典波鞋，2017年秋冬起更被adidas Originals賞識邀請合作推出首個聯名系列，將NMD、Micropacer及Superstar三個經典鞋款與精湛皮革工藝結合，為波鞋迷及皮革愛好者帶來讚嘆不而的設計。今個春夏季度雙方就再次攜手打造新作（已經係第四季合作），並選以經典網球鞋Lacombe及足球鞋Sobakov為是次主角，以招牌植鞣皮革重新塑造標誌性輪廓。



當中網球鞋Lacombe設計是從70s網球名將John Newcombe所穿着的Newcombe及Rod Laver兩對經典鞋款結合而成，分別配上黑白兩色貫徹復古簡約風格，而鞋舌、鞋踭及鞋側三間就襯上Hender Scheme植鞣皮革呈現出高級質感。足球鞋Sobakov則是從80s英國足球次文化Terrace Culture擷取靈感，鞋身採用針織物料製成，厚實鞋底配以獨特紋路營造出經典足球靴風格，加大版鞋舌及鞋側波浪形三間就換上植鞣皮革，將皮革工藝與運動風格完美結合，而且定價亦相當親民（千幾咋），想一嘗Hender Scheme出品的絕對是個入手良機。