配自製芝麻辣椒油　拌麵一流

2019年04月28日 19:30
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    充滿川式風味的辣麵，很能引起食欲。（互聯網）

    夏天吃熱辣辣的湯麵，真係未食都先流汗，倒不如試整拌麵，方便又快捷，IG@halfbakedharvest就教大家自煮開胃惹味的四川風味拌麵。首先揀選免治雞肉或豬肉炒香，然後加入加了米醋等配料的醬油，再放入蔬菜、中式蛋麵煮至收汁便成。

    至於芝麻辣椒油，原來做法都相當簡單，花生油和蒜蓉、薑粒和辣椒碎炒香，再加入芝麻拌勻便成，大家更可按個人能接受的辣度來增減辣椒碎，將之煮至散發香氣，就可以加入芝麻來拌勻，香氣濃郁又惹味。按個人喜好加入辣椒油與麵條拌勻來吃，辣得開胃，而且由預備到烹煮過程只需30分鐘左右，相信難不到各位愛辣之人。
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    材料：
    花生油　1/3杯
    蒜蓉　6瓣
    辣椒碎　1至2茶匙
    薑粒　少許
    芝麻　2湯匙
    中式蛋麵　8安士
    醬油　半杯
    米醋　1/4杯
    蜂蜜2匙
    水1/3杯
    辣椒醬　1至2湯匙
    免治豬　肉半磅
    紅葱頭片　1個
    葱碎粒　4棵
    菜段　4棵
    橄欖油　少許

    做法：
    1.花生油、蒜蓉、薑粒、辣椒碎炒香，加入芝麻拌勻，做成芝麻辣椒油。
    2.醬油、米醋、辣醬、蜂蜜、水混合。
    3.鑊內下橄欖油，加入免治豬肉炒香，加黑胡椒碎、紅葱頭、葱粒炒勻，倒入醬油混合物、菜粒炒熟。
    4.蛋麵烚軟，加入鑊內一起炒至醬汁乾身，淋上辣椒油便成。