配自製芝麻辣椒油　拌麵一流

夏天吃熱辣辣的湯麵，真係未食都先流汗，倒不如試整拌麵，方便又快捷，IG@halfbakedharvest就教大家自煮開胃惹味的四川風味拌麵。首先揀選免治雞肉或豬肉炒香，然後加入加了米醋等配料的醬油，再放入蔬菜、中式蛋麵煮至收汁便成。



至於芝麻辣椒油，原來做法都相當簡單，花生油和蒜蓉、薑粒和辣椒碎炒香，再加入芝麻拌勻便成，大家更可按個人能接受的辣度來增減辣椒碎，將之煮至散發香氣，就可以加入芝麻來拌勻，香氣濃郁又惹味。按個人喜好加入辣椒油與麵條拌勻來吃，辣得開胃，而且由預備到烹煮過程只需30分鐘左右，相信難不到各位愛辣之人。

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材料：

花生油 1/3杯

蒜蓉 6瓣

辣椒碎 1至2茶匙

薑粒 少許

芝麻 2湯匙

中式蛋麵 8安士

醬油 半杯

米醋 1/4杯

蜂蜜2匙

水1/3杯

辣椒醬 1至2湯匙

免治豬 肉半磅

紅葱頭片 1個

葱碎粒 4棵

菜段 4棵

橄欖油 少許



做法：

1.花生油、蒜蓉、薑粒、辣椒碎炒香，加入芝麻拌勻，做成芝麻辣椒油。

2.醬油、米醋、辣醬、蜂蜜、水混合。

3.鑊內下橄欖油，加入免治豬肉炒香，加黑胡椒碎、紅葱頭、葱粒炒勻，倒入醬油混合物、菜粒炒熟。

4.蛋麵烚軟，加入鑊內一起炒至醬汁乾身，淋上辣椒油便成。