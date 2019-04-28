【Model Hunter】 裸露不色情　Sashimi Wong

「我叫Sashimi Wong，射手座，我鍾意買香水飲紅酒，專長是背書（笑）。我自2015年開始影相，那年19歲，由於經驗較淺，只要有機會學習我都會去。最難忘一次8℃去石澳落海影泳裝，好凍好凍，現在回想都覺得黐線！



說到最喜愛的拍攝題材，我會說是情慾風，這些相片可帶出情感，並非外界想的單純賣肉。不過香港實在太多人站在道德高地作出批評，反而台灣接受能力就大得多，所以2016、2017那兩年主要在當地拍攝，最高峰試過留一個月，總共影了100場。除了風氣不同，台灣地方也比香港大，就算影性感外景都較易找到地方，相片可以結合多些大自然元素。



最後對於惡意批評，我只想回應，我只是在一個適當的時間做自己喜歡的事情，並不期望每一個人也接受及認同，但若果人與人之間有回基本尊重，世界會美好得多呢！」



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