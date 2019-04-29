香港估估吓：維多利亞城到底係邊度？

維多利亞港、維多利亞公園，相信大家都不會陌生，但大家又知不知道有接近180年歷史、曾經被稱為香港首府的維多利亞城（City of Victoria）到底在哪裏？



原來所謂的維多利亞城（又稱維多利亞市、女皇城、香港城），其實是指英國人於1841年攻佔香港島後所建立的城市。當時港島區最多人聚居的地區是赤柱，但英國人卻將政治與金融商業中心地帶設於現時的中西區，並且以香港聖公會的聖約翰座堂作為維多利亞城的中心。



1857年，當時的港英政府更將維多利亞城範圍劃分為四環，即西環、上環、中環和下環，時至今日除下環（灣仔及銅鑼灣一帶），其餘３個地區名字仍然沿用。現時大家經常聽到的「環頭」一詞便是由此而來，至於四環以外的地方，則被稱為環尾。至1881年，當局更將每個環頭細分，形成九約（石塘咀、西營盤、上環、太平山、中環、下環、灣仔、寶靈頓及掃桿埔），形成「四環九約」的行政區劃。雖然後來約的數目曾達11個，但大家仍然慣稱為「四環九約」。



經過近180年的發展，維多利亞城這個名字雖然早就隨歷史流逝，但卻仍留有蛛絲馬跡讓大家尋覓，例如香港童軍總會港島地域有7個轄下區，其中一個便是維多利亞城區。另外，1903年政府設立了最少7塊維多利亞城界碑，分別位於克頓道、薄扶林道、寶雲道、舊山頂道、黃泥涌道、域多利道和馬己仙峽道等地，其中馬己仙峽道15號的界碑，於2007年6月更被人移走，至今仍下落不明。