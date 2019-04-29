貼心旅人：10個「似懂非懂」日語漢字

去日本旅行，即使你不懂日文，靠着幾個常見的日語漢字，例如「無料」、「放題」和「激安」等，吃喝玩樂已幾乎暢通無阻。不過日語漢字眾多，總有幾個是「似懂非懂」的，以下10個較常見，你又可清楚了解？



（一）品切 / 売切御免

習慣去日本Shopping的朋友，最怕是去到貨架見到「品切」這兩個字，因為是賣光的意思。有時也會見到「売切御免」4字，那究竟是賣光了沒有？其實「売切」是指若賣光，「御免」就是抱歉了，加起來就有中文「為免向隅，欲購從速」的促銷含意。



（二）新入荷 / 再入荷

通常「新入荷」也是在Shopping時見到，意指貨品是最新推出，即新進貨品「New Arrival」的意思。而「再入荷」也就是再度入貨，往往用在一度斷貨的人氣產品上。



（三）旬

最常見於食店菜單、宣傳海報上的「旬」字，就是當季、時令的意思，常用於食材，旬食就是指時令食物，揀它吃準沒錯。



（四）割引

相信很多人都已知「割引」就是折扣，但如見到前面加了數字，例如「2割引」就很易誤解為2折，其實正確意思是8折，等同英文「20%OFF」，故千萬別搞錯。



（五）稅込 / 稅拔

常見於價錢牌價錢後有「稅込 」或「稅拔」二字，稅就是指那8%的消費稅。「稅込 」就是標價已含稅。相反「稅拔」就是標價不含稅，真正付款額請自行計算加多8%（日本10月後消費稅會加至10%）。當然去到「Tax Free」的店，外國旅客購滿5,000日圓便可即場辦免稅。



（六）切符

日語漢字「切符」不是符，其實是指車票，因為昔日的舊車票，乘搭時都須要被剪票，故才有個「切」字，即使今天大部分人都已用IC卡，但切符稱呼仍保存至今。



（七）片道 / 往返

這個很易理解，因為在車站售票機購車票時，常要選「片道」或「往返」，也就是單程或來回的意思。



（八）改札

常見於車站的「改札」，就是檢查、確認的意思，例如「改札口」就是車站的入閘口，出示/插入車票確認的地方。



（九）精算

往往出現在車站閘口附近的「精算機」並非計數機，精算其實指補差價的動作，也就是補票機。



（十）決済 / 決算 / 決裁

雖然日語漢字「決済」、「 決算」、「 決裁」3個詞語字面很相似，但意思就完全不同。「決済」是指付款，具交易完成含意。「決算」就是總結算，有總結計算之意。「決裁」也就是包含判斷、裁決的意思。

