美女專家教整英式鬆餅的秘訣

英式下午茶中，怎可缺少美味的英式鬆餅，不過坊間的出品，質感有時過硬，有時則太易散，想食正宗英式鬆餅，不妨向尖沙咀某英式茶室負責人Katrina Chow學藝。她說整鬆餅最重要是將牛油粒和麵粉混合時，力度要輕柔，慢慢將牛油黏滿麵粉，但又不要讓牛油徹底溶掉，感覺猶如微濕的沙粒。之後搓平摺疊，加入提子乾後再摺疊，令麵糰變得有層次。焗盤最好預先擺放矽膠墊，防止餅底烤焦，如果有面火底火之分，小心底火溫度不要高過面火，就不怕烤過籠了。



材料：

低筋麵粉 250克

糖 50克

海鹽 2克

泡打粉 8克

奶 100毫升

蛋 50克

提子乾 適量

牛油 60克

蛋白 少許



做法：

1.250克低筋麵粉、海鹽和糖過篩，放入切粒牛油，用指尖輕輕將牛油和麵粉混合成沙粒狀。

2.蛋和奶拌勻，在麵粉中間挖開一個窿，倒入蛋奶混合物後慢慢搓勻，如質感太稀，可加少許麵粉搓成麵糰。

3.用麵粉棍將麵糰搓平，摺疊2次後再搓平，加提子乾後再摺疊2次，以保鮮紙包裹冷藏2小時。

4.取出麵糰，搓平再摺疊2至3次，然後用模具切成厚圓狀，表面掃上蛋白，攝氏180℃焗17分鐘便成。