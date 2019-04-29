美女專家教整英式鬆餅的秘訣
2019年04月29日 13:30
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英式鬆餅：加點Butter Cream和果醬來吃，配合英式茶，在家品嘗Afternoon Tea也不是難事。（張群生攝）
英式下午茶中，怎可缺少美味的英式鬆餅，不過坊間的出品，質感有時過硬，有時則太易散，想食正宗英式鬆餅，不妨向尖沙咀某英式茶室負責人Katrina Chow學藝。她說整鬆餅最重要是將牛油粒和麵粉混合時，力度要輕柔，慢慢將牛油黏滿麵粉，但又不要讓牛油徹底溶掉，感覺猶如微濕的沙粒。之後搓平摺疊，加入提子乾後再摺疊，令麵糰變得有層次。焗盤最好預先擺放矽膠墊，防止餅底烤焦，如果有面火底火之分，小心底火溫度不要高過面火，就不怕烤過籠了。
材料：
低筋麵粉 250克
糖 50克
海鹽 2克
泡打粉 8克
奶 100毫升
蛋 50克
提子乾 適量
牛油 60克
蛋白 少許
做法：
1.250克低筋麵粉、海鹽和糖過篩，放入切粒牛油，用指尖輕輕將牛油和麵粉混合成沙粒狀。
2.蛋和奶拌勻，在麵粉中間挖開一個窿，倒入蛋奶混合物後慢慢搓勻，如質感太稀，可加少許麵粉搓成麵糰。
3.用麵粉棍將麵糰搓平，摺疊2次後再搓平，加提子乾後再摺疊2次，以保鮮紙包裹冷藏2小時。
4.取出麵糰，搓平再摺疊2至3次，然後用模具切成厚圓狀，表面掃上蛋白，攝氏180℃焗17分鐘便成。