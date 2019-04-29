三界五行：風水並非迷信……

「一命二運三風水」，這是一種講法。「風水，信則有，不信則無」，又是另一種講法。



不管你信不信，風水都是客觀存在的。雖然過去有西方人認為，風水是中國的迷信，但是，現在愈來愈多西方的建築工程師與室內設計師，都考慮到風水的實用價值與藝術價值。於是，風水這個有幾千年歷史而又戴着神秘面紗的瑰寶，有了個容易懂的新名字──「人居環境學」。



回顧中國的風水歷史，是有陰陽之分，也就是陰宅風水與陽宅風水，兩者是迥然不同的學說，而且有迥然不同的發展。古時陰宅風水比陽宅風水重要，一方面是出於孝道，慎終追遠，讓先人有個長眠的好地方；另一方面，很多人趁自己還健在的時候，就開始尋覓風水寶地，主要目的不為自己，而是希望惠及子孫後代，這是一個善良的願望，反映出父母對子女的大愛，即使自己不在，仍然希望遺愛子女。我們不可以說這些古人迷信、愚昧。朱元璋白手打出江山，登上皇帝寶座，就請精通風水的軍師劉伯溫幫他覓寶地修建陵墓厚葬父母，盡了子女之孝心，然後為自己修造「壽穴」──未來的陵墓，盡父親照顧子女的愛心。而秦始皇、曹操這些充滿霸氣的人，在為自己預築陵墓時也盡顯細心。



不過風水是不停變動的，今時今日，生人居住的地方嚴重短缺，先人火化後要有個安放骨灰的地方也很困難，陽宅風水比陰宅風水更令人關注。



方向宇