開箱男：HUAWEI P30 Pro　旗艦新作　50倍變焦

近期各大手機品牌的年度大作紛紛登場，當中最受用家期待的HUAWEI P30系列亦終於今個月正式開賣。而系列中頂級版的P30 Pro除了規格吸引，最矚目就係50倍變焦，今次就讓開箱男試盡新機功能啦！



P30 Pro採用6.47吋曲面屏幕，亦同時加入屏幕指紋解鎖功能，開箱男實試，無論熄芒待機抑或屏幕開啟下，指紋認證反應一樣極快，效果唔錯。唔鍾意用屏幕指紋的話，新機亦內置人臉辨識，戴眼鏡、不戴眼鏡下依然成功解鎖！



機背方面用上納米鍍膜技術，標準版就提供天空之境、極光及亮黑三色，高配版則有極光及赤茶橘兩色，今次測試為天空之境，實物是紫、天藍色漸變，配色中性，相信男女用家都用。



鏡頭屬HUAWEI機的招牌項目，P30 Pro就備有超感光Leica四鏡頭，分別是4,000萬像素廣角鏡頭、2,000萬像素超廣角鏡頭、800萬像素超變焦鏡頭以及用作測距計算景深的ToF（Time of Flight）鏡頭。當中P30 Pro的超變焦鏡頭做到5倍光學變焦、10倍無損變焦以及最大50倍的數碼變焦，另外新機亦支援超微距及超低光拍攝。



硬件上，P30 Pro用上Kirin 980處理器，標準版內置8GB RAM/256GB ROM，而高配版內置8GB RAM/512GB ROM，預載EMUI 9.1，撥頁、打機都好流暢。電量則內置4,200mAh電池，更對應HUAWEI SuperCharge快速充電技術，並兼容15W無線快充以及無線反向充電。



HUAWEI P30 Pro規格表

制式：GSM、WCDMA、LTE

處理器：Kirin 980八核心人工智能處理器

記憶體：8GB RAM、256/512GB ROM，支援NM Card 高達256GB

屏幕：6.47吋OLED曲面屏幕（解像度2,340x1,080)

鏡頭：4,000/2,000/800萬像素/ToF鏡頭（後置）、3,200萬像素（前置）

其他：802.11ac、藍牙5.0、USB-C、NFC、15W 無線快充技術、IP68抗水防塵

電池容量：4,200mAh

作業系統：Android 9

體積：158x73.4x8.41mm

重量：192g

建議零售價：$6,988（256GB）、$7,988（512GB）

查詢：consumer.huawei.com/hk