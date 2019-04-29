Smart Creations攜手香港理工大學　發掘新銳設計師

香港創意公司Smart Creations首度攜手香港理工大學，於2019年舉辦“Discover，Play & Display”手袋設計大賽，吸引眾多學生踴躍參與，以優秀設計作品展示當代青年的原創精神。



「Discover，Play & Display」手袋設計大賽旨在鼓勵和發掘大膽且富有創造力的學生設計師，運用他們的美學天賦賦予手袋新生，創造出具有設計感、吸引力以及功能性的創意手袋。



強強聯手，發掘新銳勢力

Smart Creations希望通過舉辦設計大賽的形式與高等院校展開合作，為有志於進軍設計領域的青年創造機會，打造從認識物料、發揮創意、生產製作至銷售的「一站式」創新平台，引導他們創作出符合當代審美同時也兼顧市場認可的傑出作品，從而打響自己的品牌，締造新世紀的設計傳奇。



名單揭曉，設計新星輩出

本屆“Discover，Play & Display”手袋設計大賽最終評選出冠、亞、季軍獎以及3個優異獎，Lionel Wong Zhen Jie的作品以“永生花”為靈感脫穎而出榮獲冠軍，Bao Qiancheng的作品從使用者與產品的交互中得到啟發獲得亞軍，Yue Hoi Ying Isabel則以原創插畫作為手袋圖案而獲得季軍。冠軍與亞軍將受邀參加今年6月的Design Tokyo。



20件入圍的作品於今年4月15日至5月3日在香港理工大學賽馬會創新樓平臺創新展廊 A (Gallery A)展出，歡迎社會各界人士蒞臨觀賞。