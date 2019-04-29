靈感煮意：【免焗】芝士草莓層蛋糕

2019年04月29日 16:00
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    芝士草莓層蛋糕（作者提供）

    寫食譜最容易剩下食材，最近我因為要為廚藝班寫一款梳乎厘芝士蛋糕食譜，於是剩下半磚忌廉芝士和幾粒士多啤梨，可以做甚麼？想了又想，就得出這集靈感煮意的食譜。別小看中間一層士多啤梨，設計時我還得用上幾條數學算式，才能做到三層比例均等，味道又不會被其中一層搶去。

    材料（6寸）

    紅色層
    自選糖　　　　　　　5~10克
    大菜粉／魚膠粉　　　4克
    即榨士多啤梨莓汁　　120克
    蜜糖　　　　　　　　10克
    泰種青檸汁　　　　　5克（可不放）

    芝士層（所有材料需分開一半）
    自選糖　　　　　50克
    大菜粉／魚膠粉　10克
    忌廉芝士　　　　250克
    全脂希臘乳酪　　250克
    全脂牛奶　　　　150克
    泰種青檸汁　　　10~15克
    泰種青檸皮碎　　2茶匙

    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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