靈感煮意：【免焗】芝士草莓層蛋糕

寫食譜最容易剩下食材，最近我因為要為廚藝班寫一款梳乎厘芝士蛋糕食譜，於是剩下半磚忌廉芝士和幾粒士多啤梨，可以做甚麼？想了又想，就得出這集靈感煮意的食譜。別小看中間一層士多啤梨，設計時我還得用上幾條數學算式，才能做到三層比例均等，味道又不會被其中一層搶去。



材料（6寸）



紅色層

自選糖 5~10克

大菜粉／魚膠粉 4克

即榨士多啤梨莓汁 120克

蜜糖 10克

泰種青檸汁 5克（可不放）



芝士層（所有材料需分開一半）

自選糖 50克

大菜粉／魚膠粉 10克

忌廉芝士 250克

全脂希臘乳酪 250克

全脂牛奶 150克

泰種青檸汁 10~15克

泰種青檸皮碎 2茶匙



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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