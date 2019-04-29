每周一湯：螺頭冬瓜銀杏湯　清熱美白

夏天的步伐似已來臨，相信不少家庭會構思一些消暑的保健湯水，擅長靚湯介紹的網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主，今次就介紹螺頭冬瓜銀杏湯。此湯材料有冬瓜、螺頭、銀杏、生薏米等。螺頭有清熱潤肺、補益氣血功效，煲湯味道鮮甜。想消暑降火，怎可不提冬瓜？冬瓜味甘性寒，能清熱祛濕，屬消暑「涼」品，炮製湯水時，記得要連冬瓜皮、冬瓜籽一起煲，效果更佳。值得一提，螺頭跟冬瓜配搭起來，味道夠清新。銀杏又稱白果，具有美容養顏、疏通血管、保護肝臟等功效。而中藥方「定喘湯」中就用到白果，以收化痰、斂肺氣、止咳定喘等作用。薏米有分生和熟薏米，生薏米一邊有深凹位，而熟薏米就好像爆谷一樣發脹。薏米有清熱祛濕功能，中醫稱其有健脾胃、利小便、消水腫、寧神安眠作用。



【螺頭冬瓜銀杏湯】

材料：（4人分量）

冬瓜 2斤

螺頭 2両

銀杏（白果）2両

生薏米 2両

陳皮 1整片



可以煲齋湯或加西施骨/瘦肉半斤



做法：

1.先將螺頭用清水浸泡2小時，備用

2.將冬瓜先切成塊狀後備用，溫馨提示冬瓜連皮消暑功效會較佳。

3.將銀杏先去硬殼，再去芯後備用。

4.其他材料用清水洗淨，如要加入西施骨/瘦肉，請先汆水備用。

5.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用文火煲2小時，即可飲用。



功效：消暑，降火，清熱，滋潤，美白肌膚