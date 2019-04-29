環球車事：全球最快智能泊車機　1秒升2米

為解決本港停車位不足的問題，市建局擬興建創新的「電子飛氈」式智能泊車系統，藉由具自動導航功能的智能流動機械托盤將汽車運送到停車位，使車位排列更密，達至增加泊位數目。



雖然計劃仍在研究階段，但有關技術在德國已應用多年，譬如Volkswagen集團在沃爾夫斯堡（Wolfsburg）的汽車主題公園Autostadt，便有兩幢樓高48米的圓柱式自動泊車大樓，每幢有20層、每層有20個車位，兩幢大樓合共可泊800部車。於2014年還創造了「全球最快自動泊車系統」的世界紀錄（Extraordinary elevators類別），車架每秒可上升2米，把汽車由入口泊到最高樓層只需1分44秒。



Autostadt可說是車迷朝聖地，Volkswagen集團旗下品牌如Audi、Bugatti、Lamborghini、Porsche、SEAT、Skoda及Volkswagen等等均在此設有展館，甚至可走進廠房參觀生產線及參加駕駛訓練。基本門票為15歐元，另加8歐元更可乘坐玻璃客艙，再交由自動泊車機把你升到頂層。計劃去德國玩的朋友，不妨加插這個景點，感受一下自動泊車機有幾正！