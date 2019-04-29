檸檬汁烤雞腿　入味要點醃？

雞腿有很多做法，無論烹調方法如何，啖啖肉非常吸引大人與細路，IG@primaverakitchen就大家整檸檬烤雞腿。如想健康一點，可選擇走雞皮的有機雞腿肉，放入牛至、百里香、煙熏紅椒粉等拌勻，再淋上檸檬汁等醃製，時間許可又想雞肉夠入味，就最好醃過夜。



烤焗前，最好先在焗盤上鋪一張焗爐用紙，讓雞腿烤焗時不會黏在盤上，為了讓雞肉熟透，記得要翻轉再焗最穩陣，吃前加點檸檬汁和香草，啖啖肉又帶點清香，一點都不覺油膩，無論用來做菜式或派對小食，一樣大受歡迎。

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材料：

雞腿 12隻

乾牛至 1茶匙

乾百里香 1茶匙

芫荽碎 1茶匙

煙熏紅椒粉 1茶匙

鹽 少許

黑胡椒碎 少許

特級初榨橄欖油 2湯匙

蒜蓉 3瓣

檸檬汁 2湯匙

檸檬 4片

歐芹碎 1湯匙



做法：

1.雞腿加入乾牛至、百里香、芫荽碎、煙熏紅椒粉、鹽、黑胡椒、蒜蓉、橄欖油、檸檬汁拌勻，醃過夜。

2.雞腿放在焗盤上，以攝氏220焗30分鐘。

3.反轉雞腿，再焗多10分鐘，唧檸檬汁和灑點歐芹碎便完成。