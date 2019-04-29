檸檬汁烤雞腿　入味要點醃？

2019年04月29日 19:30
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    烤得金黃的檸檬雞腿，散香陣陣清香。（互聯網）

    雞腿有很多做法，無論烹調方法如何，啖啖肉非常吸引大人與細路，IG@primaverakitchen就大家整檸檬烤雞腿。如想健康一點，可選擇走雞皮的有機雞腿肉，放入牛至、百里香、煙熏紅椒粉等拌勻，再淋上檸檬汁等醃製，時間許可又想雞肉夠入味，就最好醃過夜。

    烤焗前，最好先在焗盤上鋪一張焗爐用紙，讓雞腿烤焗時不會黏在盤上，為了讓雞肉熟透，記得要翻轉再焗最穩陣，吃前加點檸檬汁和香草，啖啖肉又帶點清香，一點都不覺油膩，無論用來做菜式或派對小食，一樣大受歡迎。
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    材料：
    雞腿　12隻
    乾牛至　1茶匙
    乾百里香　1茶匙
    芫荽碎　1茶匙
    煙熏紅椒粉　1茶匙
    鹽　少許
    黑胡椒碎　少許
    特級初榨橄欖油　2湯匙
    蒜蓉　3瓣
    檸檬汁　2湯匙
    檸檬　4片
    歐芹碎　1湯匙

    做法：
    1.雞腿加入乾牛至、百里香、芫荽碎、煙熏紅椒粉、鹽、黑胡椒、蒜蓉、橄欖油、檸檬汁拌勻，醃過夜。
    2.雞腿放在焗盤上，以攝氏220焗30分鐘。
    3.反轉雞腿，再焗多10分鐘，唧檸檬汁和灑點歐芹碎便完成。