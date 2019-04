告別平成：永遠懷念！中途離場的藝能界名人

人生中有歡喜,難免亦常有淚。要數平成的難忘事,也有不盡如人意的,當中教人傷感的,莫過於有數位備受愛戴、兼極具影響力的藝能界名人,先後在平成年間英年早逝,令一眾擁躉大感傷悲。而他們的迷人風采及出色表現,從此也只能到他們昔日的作品中回味……



---------------------

坂井泉水(活動期間:1989年~2007年)

90年代Jpop大熱,於1991年出道的樂隊ZARD便是當中的難忘回憶。說是樂隊,其實大家只會對主唱的坂井泉水有印象,事關其他成員基本上是不露面的,就連唱片封面及歌詞集亦只有坂井的單人照(後來ZARD更變了坂井的個人Project),而且ZARD甚少上音樂節目及開Live,只會做音樂雜誌等訪問,感覺相當神秘。低調的行徑卻無損樂迷對樂隊的興趣,於1993年推出劇集《我是白鳥麗子》的插曲《不要輸》,該細碟銷量成功突破百萬隻,之後相隔3個月緊接推出的細碟《動搖的思緒》,同樣熱銷百萬隻,自此ZARD便成了銷量保證,並創下連續9張大碟銷量過百萬的輝煌成績!而坂井除了甜美的嗓子及獨特的氣質夠煞食外,她更幾乎包辦了歌曲所有的詞(亦有為其他歌手及樂隊填詞),而且填詞功力亦甚獲好評。於1995年阪神大地震及2011年東日本大地震時,《不要輸》都成了當時民間的打氣歌,給災民很大的精神支持。可惜的是,2006年坂井患上了子宮頸癌,翌年更於醫院的斜坡摔倒,因頭部受到撞擊,最後因腦挫傷不治,享年40歲,實在令人惋惜不已。



------------------------

hide(活動期間:1981年~1998年)

於90年代初期,日本興起了視覺搖滾(Visual Rock,樂隊成員都以一身誇張服飾及化妝作打扮)的風潮,當中的始祖便是X樂隊(後改稱為X Japan),樂隊的結他手hide憑着一頭標誌的紅髮,加上一手令人驚嘆的結他技術,令樂迷趨之若騖。之後hide於1994年推出個人專輯《HIDE YOUR FACE》,讓人進一步見識他的演唱、作曲、填詞及監製能力,同樣叫人讚嘆。隨着X Japan於1997年解散,1998年他聯同其他樂手以hide with Spread Beaver的名義推出細碟《Rocket Dive》,無論銷量及人氣均更進一步,處於如此好勢頭,並即將於同年5月13日及27日接連推出兩隻細碟《Pink Spider》及《ever free》之際,hide卻突然在5月2日於寓所以毛巾吊頸自殺,享年33歲。如此突然的消息震驚了樂壇,更發生了有樂迷為追隨偶像而自殺的新聞,而於5月7日舉行的告別儀式中,X Japan的主音Toshi在場中唱出樂隊名曲《Forever Love》為hide送別,成為90年代樂迷難過又難忘的一幕。



-------------------------

尾崎豐(活動期間:1983年~1992年)

用「天妒英才」來形容尾崎豐可謂最貼切不過,這位於1965年出生的歌手,早於高中時期(1983年)已推出細碟《15之夜》及專輯《十七歲的地圖》,並包辦了全碟的作曲作詞,雖然一開始銷情冷淡,但卻充分展示了其才華橫溢,慢慢靠口碑累積了人氣,到推出第4張細碟《畢業》,透過充滿對抗性的大膽歌詞成為了話題,第2張專輯《回歸線》更成了銷量榜第1名,尾崎豊三個字一下子成了日本無人不識的名字。而十多歲時尾崎的歌曲大都以「對社會的反抗.疑問」及「反支配」為主題,令當時的年輕人產生了共鳴,更被媒體封為「年輕人的意見領袖」。但踏入2字頭的尾崎豐在創作路上卻有所迷失,更於26歲因「使用藥物過量引起的肺水腫」突然離世。但尾崎的作品魅力依然長存,多年來依然有不少新一代成為他的粉絲,而他的《Oh My Little Girl》、《I Love You》及《卒業》等,更是不朽名曲。



--------------------------

松田優作(活動期間:1972年~1989年)

對於新一代的日劇迷,應該對松田龍平及松田翔太兩兄弟不會陌生的了,但論名氣及影響力,他們跟他的父親松田優作還相差了一大截——後者於1973年憑電視劇《向太陽怒吼》演出刑警角色而走紅,而1979年主演劇集《探偵物語》更是燴炙人口的作品。之後松田優作拍攝了多齣動作電影,其硬漢形象深入民心。而1988年,他終於達成心願進軍荷里活,跟高倉健及米高德格拉斯合拍驚匪片《黑雨》,拍攝時卻得知自己患上膀胱癌,但松田竟然拒絕接受續命治療並繼續進行拍攝,更對電影的工作人員緘默其口不透露病情,最後終在1989年因癌細胞轉移至腰部而逝世,享年40歲。而作為遺作的《黑雨》,飾演黑幫的松田在戲中展露的氣勢及鋒芒,將高倉健及米高德格拉斯兩位巨星比下去,絲毫沒有受癌症影響,令人對其出色表現及專業精神衷心敬佩。



--------------------------

飯島愛(活動日期:1992年~2007年)

要數平成最富傳奇性的藝人,飯島愛應該是其一了。於1992年投身AV界,瞬即成為了炙手可熱、愛遍港日台的AV女優,因緣際會下成了綜藝節目的嘉賓,憑着直率兼大膽的發言大受歡迎,之後於1994年便退出AV界專注藝能界發展,並成了多個綜藝節目的固定班底,是AV女優能成功「轉型」的極少數代表。不過,飯島真正的代表作是於2000年推出的半自傳小說《柏拉圖式性愛》,內容講述了自己被強暴、拍AV、感染性病、墜胎及整容的經歷,掀起了極大的話題,既成為了當年的暢銷書,更先後被改編成電影及電視劇。飯島自此便多了作家身分,並於《週刊朝日》撰寫專欄,展示了自己才氣的一面。可惜的是,她於2007年3月因腎病宣布退出藝能界,翌年12月更因肺炎於家中逝世,享年36歲。