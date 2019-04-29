【深夜字聊】男友陣除心郁郁

正所謂「情人眼裏出西施」，對女士嚟講男友陣味係咪會令佢哋好興奮？有位女網民稱自己有個怪癖，就係鍾意趁男友返咗工，就拎對方件睡衣邊聞邊自娛，佢就話：「有次我男友返工屋，本嚟聞吓佢件睡衣睇吓洗唔洗洗，點知一聞之下竟然覺得好興奮，腦中浮現佢着住呢件睡衣同我親熱嘅畫面，嗰種啪啪聲嘅衝擊感，搞到我即時有反應。起初以為呢個係偶然事件，點知過得幾日我又心痕，再次聞住嚟咗次。不過我同時又覺得好古怪，唔知有冇姊妹同我一樣，會對男友陣味有反應呢？」



網友神回應：



holdyrheart：好明顯你男友晚晚都一定沖咗涼至瞓，因為我男友唔係成日沖涼，嗰陣煙味同汗味有時好難頂，所以我對佢睡衣陣味一啲反應都冇，反而望佢能養成沖涼習慣啦。



綁住你個胃：其實你又唔使覺得奇怪嘅，因為男友陣味畀到你聯想，就好似有啲麻甩佬對原味底褲情有獨鍾一樣啫。我就冇呢種習慣，因為我男友唔着睡衣，反而鍾意裸睡。



Goodgf：要買埋棒棒嚟自娛，睇嚟你真係好興奮兼且成癮喎。我都鍾意聞男友沖完涼陣味嘅，只係感覺想佢攬住我多啲，反而冇你會出現生理反應咁誇。



情迷轉角彎：原來有人嘅癖好係同我一樣㗎！我鍾意聞住男件睡衣自娛，只係唔係用棒棒或手手，而係用佢條睡褲。搞到濕晒都冇所謂，因為我會幫佢洗返嘅。