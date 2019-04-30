由張無忌到彭百川　誰與秋官爭鋒！

各位，有無動盪？講緊個股市呀！點解咁問？事關一個能對股市「呼風喚雨」的傳奇人物，從昨晚開始有新電視劇見街，這位「能人異士」正是一代大俠鄭！少！秋！正所謂「秋官一出，誰與爭鋒！」，這邊廂秋官以「奇異博士」姿態演繹一位深諳茅山術的哲學教授彭百川，大闖陰陽兩道，那邊廂大台播放由內地最新拍攝的《倚天屠龍記》，可是口碑普通，反而更讓人懷念1978年由秋官飾演張無忌、汪明荃飾演趙明及趙雅芝飾演周芷若的版本，所以我們今日一起重溫和劇集同名、由秋官主唱的電視劇主題曲《倚天屠龍記》。



作為一部武俠電視劇的主題曲，《倚天屠龍記》的Intro特別用上中國鼓「澎~澎~澎」，以呼應着小說中明教對火的尊敬和崇拜，由於小說有很多劇力萬鈞、張力十足的場面，即使當年未有電腦技術，電視台都很盡力拍出千軍萬馬的場面，而主題曲絕對是講究氣勢，秋官的演繹都非常硬朗，即今時今日所形容的「Man爆」，昔日的電視劇主題曲都有花心思，落力表達出劇集的主旨又或主角心聲，所以流傳到二十一世紀仍然歷久不衰，而《倚天屠龍記》的曲式和編曲是7、80年代的簡單利落，也是顧嘉煇愛用的工整格式，易記易入耳。至於歌詞，當然是神級！由首句「情義繞心中有幾多重 仇恨又卻是誰所種 情仇兩不分 愛中偏有恨 恩怨同重」開始，已告訴大家《倚天屠龍記》才是真真正正的復仇者聯盟，愛恨交纏，號稱正派之人實則行事陰險，殺人不眨眼，而被稱為魔教之士實則心地善良，當中幾對愛侶都分別是正邪兩派之人，上一代的幾段感情都不得善終，帶來遺憾，幸而新一代總算排除萬難，沒有再分正與邪，愛的確能披荊斬棘，殺出了血路，一首主題曲滲透出人生道理，這就是膾炙人口，這就是氣勢磅礡吧！





《倚天屠龍記》

作曲：顧嘉煇

作詞：黃霑

主唱：鄭少秋



情義繞心中有幾多重 仇恨又卻是誰所種

情仇兩不分 愛中偏有恨 恩怨同重



忘情棄愛世上有真英雄 常人只許讓愛恨纏心中

難忘你恩深 我偏偏有恨 相思難共



情如天 萬里廣闊 仇如海 百般洶湧

要共對亦難 分也不可 愛恨填胸



迷迷惘惘苦痛有幾千重 愁愁怨怨待那日才可終

屠龍刀 倚天劍斬不斷 心中迷夢

屠龍刀 倚天劍斬不斷 心中迷夢



情如天 萬里廣闊 仇如海 百般洶湧

要共對亦難 分也不可 愛恨填胸



迷迷惘惘苦痛有幾千重 愁愁怨怨待那日才可終

屠龍刀 倚天劍斬不斷 心中迷夢

屠龍刀 倚天劍斬不斷 心中迷夢





聽歌時間：https://bit.ly/2USA8eO