Hyundai i30 N　玩樂至上

好多汽車品牌都有個代名詞，作為高性能版本車型。現代汽車（Hyundai）全新抵港的i30 N，正是該品牌旗下首款打着「N」旗號的量產高性能揭背車。此車是由廠方N Performance高性能部門操刀，並於著名的紐布寧進行深度改良，以手動波箱增強操控，因此身上流着賽道熱血。



i30 N乃是源自2018國際汽聯世界房車錦標賽（FIA WTCR）冠軍戰車i30N TCR。此車以全新開發、配備Overboost超增壓功能的2.0L直四渦輪增壓引擎作為動力核心，擁有高達275ps馬力及378Nm扭力，其Overboost超增壓模式能於極短時間內將扭力提升7%，因此可在瞬間超越對手，還有配備Launch Control彈射起步功能，可於6.1秒完成0~100km/h加速，實力不可小覷。



試駕時於新娘潭路游走，具備高承載力的離合器及碳同步環的六前速手動波箱，輕鬆實現短距行程快速換檔。攻彎時，搭載的自動補油功能，能於降檔時發揮作用，透過自動增加引擎轉速帶來流暢又穩定降檔過程。同時多得由廠方精心研發的前輪限滑差速器，令過彎時前輪擁有最佳牽引力和抓地力，攻彎表現靈巧，操控感強。



新車具備ECO、Normal、Sport、N及N Custom共5種駕駛模式。其中N Custom模式提供多達1,944種駕駛組合，由動力輸出、轉向反應、懸掛硬度、限滑差速器反應、自動補油程度、排氣喉聲浪及車身穩定系統等，均可自訂個人風格。因此試駕時，最感過癮的正是選用N Custom模式，在令人振奮的排氣喉聲伴隨下，在多彎山路中穿梭，不時於二、三檔間頻密切換，期間看着N儀錶板上、源於賽道的換檔提示燈不時亮起白、橙及紅燈。這種「玩樂至上」的駕駛樂趣，相信追求自主操控感的熱血車迷定能了解和體會。



規格表

車型：四門五座位揭背車

引擎：四汽缸直噴渦輪增壓

容積：1,998c.c.

最大馬力：275ps/6,000rpm

最大扭力：353Nm/1,450~4,700rpm

傳動：六前速手波

驅動：前置引擎、前輪驅動

0~100km/h：6.1秒

綜合油耗：7.3L/100km

車身體積：4,335×1,795×1,451mm（長×闊×高）