讀IB其實比DSE更加着數？

上回筆者講到IB學校愈趨難入，但係入咗IB之後，又係咪大學升學更加好呢？ 筆者從前就讀傳統學校男拔萃書院，當時拔萃還沒有IB課程，只有ESF那些國際學校提供IB課程，隨後就讀於中文大學期間認識了不少國際學校的朋友，亦都畢業後和友人創立了HKExcel IB補習中心。不論是回望過去，還是着眼現在，筆者都認識唔少IB學制出身的學生和畢業生，希望在此分享對IB和DSE學制的睇法。究竟就讀IB課程畢業的學生，以考試和升讀大學，IB是否比DSE更加着數呢？



1.DSE考試難，競爭大

筆者除了考過傳統考試亦都考過國際文憑考試，無疑地香港傳統學制的考試比IB更難捉路，就算同學溫習了10年的過往考題，其實都未必可以足夠應付嚟緊的考試，因為香港制度的考試總會有些題目是來區別學生程度的，是需要IQ以及急才先可以應付的題目。而且香港大學學位有限，競爭亦都非常大，所以DSE考題不會全都是常規的題目，一定會有部分題目特別去刁難學生，這樣才可以分高下。但是IB題目，學生如果操練了至少5年的考試題目，只要唔好大意，發揮正常水準，通常都不會和預計分相差甚遠，原因就是題目變化不會太多，只要IB學生肯付出，多數都會有回報。



2.IB升讀大學較DSE容易

雖然DSE大學經由JUPAS的學位比較NON JUPAS多，但是如果以IB好成績和DSE好成績的學生比較，其實IB學制的學生選擇更多。筆者好記得舊時有一位朋友，就讀香港本地學制，雖然最後成功考入了香港大學法律系，但是卻賠了身體，因為不斷通宵溫習，操練考試試題，最後更患了盲腸炎，吊鹽水，入院接近一個月，身體才逐漸變好。反觀另一邊廂，有位同學於拔萃讀中一、中二的時候，排名每年都在180-190名左右，即是多數係尾30名，轉讀了國際學校課程，不但輕鬆入讀了中文大學的法律系，還要因為考了GCSE 8個A*，比我們同屆的同學還要早了一年入讀心儀科目。而這位同學亦都親口跟我們說，其實他只是用最後一個月去溫習，就考到這個成績。然而，根據統計顯示，DSE考生真的只得少於20%才可以考進大學，考入三大的學生或者法律系更加寥寥可數。反觀，用IB考入港大的最低要求是30-31分。2018年IB考生考獲的平均分為35.96，已經比港大的最低要求高了，IB合格率亦都高達96.81%，所以大家知道IB真係有一定的幫助。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣