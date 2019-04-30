三界五行：風水學說　與時並進

中國傳統風水，雖然已有幾千年歷史，但到了晉代，才由郭璞總結先賢經驗，著書立說，寫成中國第一部風水典籍《葬書》，郭璞因此被譽為「風水鼻祖」。



《葬書》是講陰宅風水，至於陽宅風水，遠古的炎黃子孫，已根據實際環境，無論住在山洞或樹上，都有相關的防風、防曬、防寒、防火、防水、防毒蛇猛獸的方法，但當時的陽宅設施並未完善，雖然在《葬書》之前有多種《宅書》，但都未必適用於晉代以後的所有家宅，所以很多堪輿家、地師就根據《葬書》的理論不斷與時俱進，編寫新的陽宅風水書。



其實《葬書》的「葬」字，在古時是非常尊貴。葬是象形字，死者在中間，兩頭是盛載死者的殮具。但在古時，葬與藏這兩個字很大程度是相通，兩者讀音相近，葬就是藏，埋葬就是埋藏。「家中有一老，猶如有一寶」，把寶埋藏，就是寶藏。把盛載先人骨殖的瓦甕稱之為「金塔」，先人的骸骨就是金一樣珍貴。陰宅風水其中一個重要目的，就是為後人帶來富貴榮華。



隨着土葬的式微，陰宅風水也逐漸少人研究。反而人類居住環境的格局變化日新月異，陽宅風水必須緊跟形勢，不可以「一本通書睇到老」，於是，古為今用，「中為洋用」──西式建築、西式擺設，如何才符合古老的風水金科玉律而令人住得健康舒適，已是一門新的學問。



方向宇