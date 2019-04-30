大健事：少Fodnaps餐單　保持腸道健康

美食當前，相信好多人都無法忍口，特別是大時大節Gathering和吃自助餐，都會在不知不覺間加重了腸道負擔，更有機會引發腸胃炎、腸敏感和大腸癌等三大腸道問題。但原來除了要注意多菜少肉的飲食習慣，過量攝取FODMAPs食物亦會導致腸道問題。腸胃肝臟專科醫生姚志謙解釋，腸道是人體最後的消化器官，食物進入小腸後，小腸便會開始消化，而未被消化的物質則會直接被排出體外，但如進食過量，小腸將無法消化所有食物，這些食物就會進入大腸，雖然大腸內的細菌也能消化食物，但消化過程中卻會形成一種氣體，繼而產生肚脹和放屁等問題，如食物中含有水分，更會對腸壁造成影響，引致便秘。」



姚醫生說，一般人都是進食過量才出現這些症狀，但亦有約4-12%腸胃較敏感的人，即使每天保持多菜少肉的均衡飲食，卻因為進食了一定分量的FODMAPs食物，而出現同樣問題。他說：「FODMAPs即是可發酵性的（Fermentable）碳水化合物，當中可分為寡醣（Oligo-saccharides）、雙醣（Di-saccharides）、單醣（Mono-saccharides）和多元醇（Polyols）4種主要類別，經常腸胃不適或腸易激患者，可以選擇少FODMAPs的食物，以減少不適的徵狀。」



姚醫生表示：「麵包和麵條等小麥食品、柿、洋葱和蒜頭均含有寡醣，而牛奶、煉奶和雪糕中的乳糖即雙醣，兩者均會令這類患者感到不適。單醣則包括葡萄糖和果糖，但葡萄糖並不會造成不適，反而會有3-4%的人在吸收果糖時會出現困難，因此經常腸胃不適的人可以避免進食過量蜜糖或杧果和西瓜等含大量果糖的水果。至於多元醇則是帶有甜味的碳水化合物食物，如木糖醇和代糖等，而桃、西芹和椰菜花亦含有多元醇，應減少進食。」



由於很多蔬果也屬於『FODMAPs』食品，令經常腸胃不適或腸易激患者即使保持多菜少肉的健康飲食，仍會感到不適，姚醫生說：「一年有3個月時間腸胃不適的人便要特別留意，除了要進食少FODMAPs的食物，外出吃飯時，亦要避免飲用如雜果賓治和冧酒等加入了大量果糖的飲品。」