深入亞美尼亞　探索環保面向

早前一段海龜吸入飲管的影片，令更多人開始關注環保議題，但同時亦因為一些矯枉過正的行為，引起了相關的爭議。其實，環保從來都是一種態度，有着不同面向，而每個人亦會有自己的理解和做法，就像今年應考IB考試的曾沛怡（Andrea），數年前在瑞典交流的經歷，改變了她對環保的想法，之後不但在香港推行了各種環保活動，更參加了亞美尼亞的義工團隊，協助整理當地文化遺產的環境，由自身出發，探索環保的面向和可能性。



【遊學體驗外國環保措施】

4年前，Andrea曾到瑞典進行1年的學習交流，不但有機會了解當地的生活習慣，亦認識到一系列與環保相關的措施，她說：「當地人的環保意識相當高，每個家庭都會主動進行垃圾分類，亦會定期舉辦交換二手物件的環保市集，減少浪費。除此之外，當地大部分超級市場都設有膠樽回收機，而回收膠樽更可以兌換現金，藉此鼓勵市民積極回收。相反，由於香港欠缺這些措施和教育，較難養成垃圾分類和回收的習慣。」



回香港後，Andrea開始關注環保問題，發現香港不單沒有分類回收的意識，海灘和公園等郊野地區更積聚了大量垃圾，有見及此，她嘗試與幾位朋友合作，發起海灘清潔的活動，她說：「最初，我們打算以清水灣為首站，但原來清水灣屬於政府管轄的沙灘，定時會有專人進行清潔，垃圾情況不太嚴重。後來，我們把計劃移師到垃圾較多的烏溪沙，清理沙灘上的膠樽和鋁罐等垃圾之餘，亦進行了分類回收，希望為環境出一分力。」



【保護歷史建築 提倡保育意識】

兩次的海灘清潔，以及一年來參與的社區活動，令Andrea有機會加入由「義遊」舉辦的海外義工計劃，而她則選擇了與環境和文化保育有關的「亞美尼亞國際工作營」，進行一系列的考察及修繕，她說：「亞美尼亞是高加索地區一個不甚為人知的國家，是世界上首個基督教國家，保留着無數的文物古蹟，因此亦被喻為『露天博物館』，值得一提的是，工作營地附近的埃奇米艾津的教堂（Etchmiadzin Cathedral），更是亞美尼亞最古老的教會建築，是歷史學家探索高加索地區的重要地點。」



Andrea表示，義工小隊前往了當地一個世界文化遺產，茲瓦爾特諾茨考古遺址（Zvartnots Cathedral），了解當地文物保育的情況之餘，亦協助整理遺址的環境，她說：「高加索地區經常會受到暴風侵襲，不少種子隨風飄至，散落在石壁間的縫隙，久而久之令雜草叢生，既影響古蹟外觀，亦會損害建築物，因此義工小隊需要清除古蹟附近的雜草，透過保護歷史建築，提倡保育意識。」



活動期間，一行人不單有機會入住古蹟旁邊的宿舍，閒餘時間更可以遊覽當地的歷史古蹟和博物館，藉此了解當地的環保措施、文化和歷史，Andrea說：「原來當地大部分人都是虔誠的基督徒，而祈禱方式亦與我們認知的不同，他們會往石洞投石，又會在植物上繫上小布，均是祈求祝福的意思。另外，原來亞美尼亞在百多年前曾遭到土耳其的大屠殺，雖然時至今日，已有1/3亞美尼亞人在異地生活，但他們大多沒有忘記歷史，仍不時會重返故鄉，在大屠殺紀念館憑弔和獻花，反映了歷史和文化保育的重要性。」



過去一年，Andrea繼續尋找環保的不同面向，曾與朋友在街頭小食林立的葵涌廣場，推出餐具租用計劃「有叉用」，希望透過租用餐具，令食客意識到有「走塑」的選擇，但由於試驗階段的反應未如理想，因此仍要繼續摸索，發掘更合適的運作模式，宣揚環保概念。