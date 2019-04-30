Dual CS 600　德國實木底座唱盤

為了杜絕轉盤轉動時引起不必要的震動，Dual出品的黑膠唱盤CS 600，就採用堅硬的防諧震阻尼實木材來製造底座，配合3組大型鋁腳，及高密度三文治式結構鋁合金轉盤，有效吸收震動令音色更流暢，而且調速掣就設在底座上，能簡單調節33、45或78rpm轉速，操作起來十分方便，另備有啞黑、鋼琴黑及鋼琴白3色供選擇。



採用廠方特別設計的4點承軸的Cardan joint式動態平衡型唱臂，出廠時已經調校了最佳設定，玩家無需自己再慢慢調校，不過，為照顧發燒玩家，亦支援反偏壓等多種調校功能，更能選購重砣，令唱盤能使用不同類別及重量的唱頭。此外，雖然摩打裝置在唱盤內，但採用了複合式摩打懸浮裝置設計，杜絕了摩打轉動時的微小震動，同時採用了合金材質的轉軸，加上唱盤在出廠的時候已經加好了專用潤滑油，故轉動時特別順滑。此外，CS 600的轉盤採用三文治複合式設計，底及面都是合金材料，而中間則夾了一層阻尼物料，達致極低的共振，而聲音的厚實更是一流。