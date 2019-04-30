一濤居藏品　展現畫壇大師丹青夢

中國的書畫藝術講究神韻與意境，畫家會視繪畫為表達個人志趣、性情、品味與學養的媒介，將自身經歷及想法編寫成一幅幅「丹青夢」。現於一新美術館舉行的畫展，正是以「丹青夢」為題，展出一濤居所藏近50幅的中國繪畫，分別有22位畫家，包括清初著名「四僧」的八大山人、石濤，20世紀初力圖革新國畫的高劍父、徐悲鴻，以及在傳統中尋求突破的齊白石、張大千等名家。



石濤所作的《苕溪詩意圖》是展覽的焦點，畫作高逾3.5米，「一濤居」之命名亦是源自此精品，可見藏品主人對這畫作的熱愛。畫中描繪北宋文人米芾在苕溪探望朋友的情景，以畫解詩，糅合多種用墨手法，繁而不紊，靈活多變，極具特色，因而深受國學大師饒宗頤教授欣賞，並為此題跋。



其他不可錯過的精品包括徐悲鴻的作品《松》與張大千的作品《秋山紅樹》，前者以西方寫生法為本，表現他以寫實素描改革國畫的精神，後者則兼用潑彩及潑墨技法，揮灑出宛如仙境的畫面，觀眾可一睹國畫大師的藝術造詣，陶醉於畫中呈現的美夢。