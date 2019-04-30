告別平成：不捨得你！中途引退的藝能界名人

雖然一剎那的光輝並唔代表永恆，但於平成時代大放異彩的歌手及演員，不少即使宣布了引退，但依然在粉絲心目中留下了一個難以取代的地位，叫人相當難捨難難，儘管今後只可在舊作品中欣賞他們的風采，但他們在心中留下的光芒，卻長存於心底。就趁平成的最後一日，重溫他們的精彩！



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永遠天后 安室奈美惠

要揀一位最能代表平成的女歌手，不作他選，肯定係安室奈美惠！於1977年出生的她，早於1991年出道，於1994年憑細碟《Try Me~相信我~》開始備受注目，翌年跟小室哲哉合作，讓她踏上了天后之路，兩人合作的第2張細碟《Chase The Chance》已賣過100萬銷量，於96年推出的大碟《SWEET 19 BLUES》再下一城錄得逾305萬的驚人銷量，1997年的《Can You Celebrate？》更成了經典，逾200多萬的銷量成為歷來日本女歌手最高銷量細碟，並於同年成為日本史上首位「1字頭」歌手細碟及專輯總銷量達2,000萬張。而其啡長髮、短裙、幼眉及厚底Boots的打扮，因為有大量年輕女生模仿成了名為Amura的社會現象，堪稱潮流教主。之後安室於20歲跟trf成員SAM奉子成婚，婚後復出成績稍見回落，但2008年憑精選大碟《BEST FICTION》銷量再度衝破百萬，安室亦重拾了天后本色。令人可惜的是，安室於2017年的40歲生日，失驚無神於官網宣布在2018年9月16日引退，當堂在日本掀起了一番騷動。影響所及，其告別演唱會門票被狂炒，於2017年11月推出的精選大碟《Finally》銷量更衝破200萬張，成為了史上唯一一位分別於1字頭、2字頭、3字頭及4字頭都有百萬銷量的歌手，成就輝煌至極。大家都好奇，安室因乜會引退呢？NHK於今年1月播放的節目「平成史Scoop Document第4回『安室奈美惠最後的告白』」中，安室便透露自己的聲帶已經有一定的損害，並已覺得差不多到了極限，為了給粉絲留下一個好狀態的安室回憶，才有引退的決定。對於復出的可能性，安室謂「大概不可能」，為平成的樂壇留下了一份難捨的傷感。



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華麗轉身 瀧澤秀明

另一個甚富話題性的平成引退，要數瀧澤秀明。這位備受尊尼事務所器重的藝人，加入尊尼不久便被委任為Johnny Jr.（尊尼事務所內暫未於官網有個人頁面，及未推出CD的藝人統稱）的隊長，在其帶領下，成就了90年代的Johnny Jr.黃金期。他自己亦於1999年憑日劇《魔女之條件》闖出了名堂並紅遍東南亞，可惜之後跟今井翼組成二重唱組合瀧&翼成績未見突出，之後於2009年以個人歌手出道亦未有突破，多年來雖然都有主演日劇及電影，但收視及票房亦唔算理想。處於多年悶局之下，瀧澤毅然於上年9月宣布從藝能活動引退，並以尊尼員工的身分專心指導後輩。消息傳出，當堂令不少女粉絲大表無奈，而他於2018年除夕在「Johnny's Count Down 2018-2019」作了最後的表演後，便來個大轉身——以36歲之齡擔任尊尼事務所旗下Johnny's Island社長一職，分分鐘係日本有史以來最靚仔社長。



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活動休止 堀北真希

要數平成火速上位的女藝人，堀北真希可算是當中的少數吧。於2002年被星探發掘加入藝能界，翌年於電影《COSMIC RESCUE》正式出道，之後星途一帆風順，於2004年便成為了電影《涉谷怪談2》的主演，於2005年更加不得了，先於大熱日劇《電車男》飾演男主角伊藤淳史阿妹被廣為人識，同年《野豬大改造》飾演小谷信子一角而爆紅，並憑電影《ALWAYS三丁目的夕日》中的出色表現獲得多個新人獎獎項，演技備受肯定。之後亦演出了《花樣少男少女》、《花姬》、《我家的男子》及《小梅醫生》等高收視的話題之作，成績有目共睹，就連香港及台灣都有不少粉絲。不過於2015年8月，堀北通過事務所向媒體發表跟男演員山本耕史（即係《同一屋簷下》的柏木文也）已婚的消息，翌年更為山本誕下一子，之後更於2017年3月1日宣布為了專注家庭而退出藝能界。睇番堀北親筆的聲明，並沒有採用引退的字眼，而是「離開工作」，所以惹來會復出的揣測。不過，相信就算復出亦非短期的事，事關堀北啱啱於4月28日誕下第二胎，真係恭喜晒！



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經典落幕 田村正和

睇日劇有一定年資的朋友，都會知道田村正和的大名吧。這位於1943年出生的資深演員，早於1961年在唸高中時已憑電影《永遠之人》正式出道，之後於1972年憑古裝劇《眠狂四郎》而爆紅，憑着俊朗的外表及經常飾演充滿哀愁感的角色，獲得「憂愁貴公子」的稱號。之後逐漸擠身為一線演員，於94年接拍富士台的刑事劇集《古畑任三郎》系列，更是他的得意代表作，田村拍了該劇超過10年，成為了日本家傳戶曉的角色，就連當年木村拓哉於《Smap x Smap》中亦要模仿一番！另外，於1996年他跟木村及宮澤里惠合演的《協奏曲》，及於1999年跟常盤貴子合演的《美人》，都是日劇迷熟識的名作。不過，2017年田村拍攝《眠狂四郎The Final》後，看了試片後發覺自己的表現差勁，並有傳田村在慰勞宴中向工作人員表明引退意願，後來《週刊Friday》記者趁其晨運時向他求證，田村亦直認不諱，覺得自己已演夠了，看來退下來的意志十分堅決。



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低調女神 櫻井幸子

90年代的日劇界，曾經有興起了一陣子的野島伸司熱潮，由這位編劇撰寫劇本的電視劇，都會贏得高收視及話題性，當中一套講述師生不倫戀、同性戀及自殺等內容的《高校教師》便是其中的代表作，而飾演女主角二宮繭的櫻井幸子，亦憑此作成為了注目人氣演員，之後更參演了多齣野島的作品，包括有《人間．失格》、《未成年》及《這世界的盡頭》等。櫻井有一份楚楚可憐感覺的同時，其眼神又充滿倔強，在同代的女優中可謂相當獨特的存在，叫觀眾一見難忘。而她除了拍劇集外，亦沒有太多的綜藝演出及廣告拍攝，感覺相當低調。於2009年主演日劇《婚活離活》後，同年她便以「想更了解社會及對社會作出貢獻，並為自己訂下更充實的目標」為由宣布退出藝能界，為其演藝事業畫上了句號。

