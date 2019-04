告別平成：不捨得你！中途引退的藝能界名人

雖然一剎那的光輝並唔代表永恆,但於平成時代大放異彩的歌手及演員,不少即使宣布了引退,但依然在粉絲心目中留下了一個難以取代的地位,叫人相當難捨難難,儘管今後只可在舊作品中欣賞他們的風采,但他們在心中留下的光芒,卻長存於心底。就趁平成的最後一日,重溫他們的精彩!



-------------------

永遠天后 安室奈美惠

要揀一位最能代表平成的女歌手,不作他選,肯定係安室奈美惠!於1977年出生的她,早於1991年出道,於1994年憑細碟《Try Me~相信我~》開始備受注目,翌年跟小室哲哉合作,讓她踏上了天后之路,兩人合作的第2張細碟《Chase The Chance》已賣過100萬銷量,於96年推出的大碟《SWEET 19 BLUES》再下一城錄得逾305萬的驚人銷量,1997年的《Can You Celebrate?》更成了經典,逾200多萬的銷量成為歷來日本女歌手最高銷量細碟,並於同年成為日本史上首位「1字頭」歌手細碟及專輯總銷量達2,000萬張。而其啡長髮、短裙、幼眉及厚底Boots的打扮,因為有大量年輕女生模仿成了名為Amura的社會現象,堪稱潮流教主。之後安室於20歲跟trf成員SAM奉子成婚,婚後復出成績稍見回落,但2008年憑精選大碟《BEST FICTION》銷量再度衝破百萬,安室亦重拾了天后本色。令人可惜的是,安室於2017年的40歲生日,失驚無神於官網宣布在2018年9月16日引退,當堂在日本掀起了一番騷動。影響所及,其告別演唱會門票被狂炒,於2017年11月推出的精選大碟《Finally》銷量更衝破200萬張,成為了史上唯一一位分別於1字頭、2字頭、3字頭及4字頭都有百萬銷量的歌手,成就輝煌至極。大家都好奇,安室因乜會引退呢?NHK於今年1月播放的節目「平成史Scoop Document第4回『安室奈美惠最後的告白』」中,安室便透露自己的聲帶已經有一定的損害,並已覺得差不多到了極限,為了給粉絲留下一個好狀態的安室回憶,才有引退的決定。對於復出的可能性,安室謂「大概不可能」,為平成的樂壇留下了一份難捨的傷感。



------------------

華麗轉身 瀧澤秀明

另一個甚富話題性的平成引退,要數瀧澤秀明。這位備受尊尼事務所器重的藝人,加入尊尼不久便被委任為Johnny Jr.(尊尼事務所內暫未於官網有個人頁面,及未推出CD的藝人統稱)的隊長,在其帶領下,成就了90年代的Johnny Jr.黃金期。他自己亦於1999年憑日劇《魔女之條件》闖出了名堂並紅遍東南亞,可惜之後跟今井翼組成二重唱組合瀧&翼成績未見突出,之後於2009年以個人歌手出道亦未有突破,多年來雖然都有主演日劇及電影,但收視及票房亦唔算理想。處於多年悶局之下,瀧澤毅然於上年9月宣布從藝能活動引退,並以尊尼員工的身分專心指導後輩。消息傳出,當堂令不少女粉絲大表無奈,而他於2018年除夕在「Johnny's Count Down 2018-2019」作了最後的表演後,便來個大轉身——以36歲之齡擔任尊尼事務所旗下Johnny's Island社長一職,分分鐘係日本有史以來最靚仔社長。



-------------------------

活動休止 堀北真希

要數平成火速上位的女藝人,堀北真希可算是當中的少數吧。於2002年被星探發掘加入藝能界,翌年於電影《COSMIC RESCUE》正式出道,之後星途一帆風順,於2004年便成為了電影《涉谷怪談2》的主演,於2005年更加不得了,先於大熱日劇《電車男》飾演男主角伊藤淳史阿妹被廣為人識,同年《野豬大改造》飾演小谷信子一角而爆紅,並憑電影《ALWAYS三丁目的夕日》中的出色表現獲得多個新人獎獎項,演技備受肯定。之後亦演出了《花樣少男少女》、《花姬》、《我家的男子》及《小梅醫生》等高收視的話題之作,成績有目共睹,就連香港及台灣都有不少粉絲。不過於2015年8月,堀北通過事務所向媒體發表跟男演員山本耕史(即係《同一屋簷下》的柏木文也)已婚的消息,翌年更為山本誕下一子,之後更於2017年3月1日宣布為了專注家庭而退出藝能界。睇番堀北親筆的聲明,並沒有採用引退的字眼,而是「離開工作」,所以惹來會復出的揣測。不過,相信就算復出亦非短期的事,事關堀北啱啱於4月28日誕下第二胎,真係恭喜晒!



-------------------------

經典落幕 田村正和

睇日劇有一定年資的朋友,都會知道田村正和的大名吧。這位於1943年出生的資深演員,早於1961年在唸高中時已憑電影《永遠之人》正式出道,之後於1972年憑古裝劇《眠狂四郎》而爆紅,憑着俊朗的外表及經常飾演充滿哀愁感的角色,獲得「憂愁貴公子」的稱號。之後逐漸擠身為一線演員,於94年接拍富士台的刑事劇集《古畑任三郎》系列,更是他的得意代表作,田村拍了該劇超過10年,成為了日本家傳戶曉的角色,就連當年木村拓哉於《Smap x Smap》中亦要模仿一番!另外,於1996年他跟木村及宮澤里惠合演的《協奏曲》,及於1999年跟常盤貴子合演的《美人》,都是日劇迷熟識的名作。不過,2017年田村拍攝《眠狂四郎The Final》後,看了試片後發覺自己的表現差勁,並有傳田村在慰勞宴中向工作人員表明引退意願,後來《週刊Friday》記者趁其晨運時向他求證,田村亦直認不諱,覺得自己已演夠了,看來退下來的意志十分堅決。



-------------------

低調女神 櫻井幸子

90年代的日劇界,曾經有興起了一陣子的野島伸司熱潮,由這位編劇撰寫劇本的電視劇,都會贏得高收視及話題性,當中一套講述師生不倫戀、同性戀及自殺等內容的《高校教師》便是其中的代表作,而飾演女主角二宮繭的櫻井幸子,亦憑此作成為了注目人氣演員,之後更參演了多齣野島的作品,包括有《人間.失格》、《未成年》及《這世界的盡頭》等。櫻井有一份楚楚可憐感覺的同時,其眼神又充滿倔強,在同代的女優中可謂相當獨特的存在,叫觀眾一見難忘。而她除了拍劇集外,亦沒有太多的綜藝演出及廣告拍攝,感覺相當低調。於2009年主演日劇《婚活離活》後,同年她便以「想更了解社會及對社會作出貢獻,並為自己訂下更充實的目標」為由宣布退出藝能界,為其演藝事業畫上了句號。