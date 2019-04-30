決性11點：平成最強女優　力壓空姐嘅係佢……

日本平成年代過後，取而代之嘅就係令和時代。面對平成時代結束，唔少人對此時期所出現嘅人與事都不禁懷念，當中就有好多人懷念起活躍於平成時代嘅經典AV女優！早前《FLASH》雜誌進行咗一次大型調查，搵來三百位年齡介乎20至69歲嘅AV迷，從平成時代三十年當中出現嘅五百名知名女優當中，選出自己認為最強嘅女優！結果唔係由蒼井空奪冠，又唔係剛剛引退嘅吉澤明步，而係由已經轉型成為藝能人嘅及川奈央！



平成最強のAV女優調查結果：



第一位：及川奈央

得票：64票

活躍年份：2000-2004年

評價：及川奈央原本係一位電視演員，藝名就係源於喺藝能事務所當中見到一位職員，佢睇緊嘅書當中出現「及川」以及「奈央」兩個人名，將兩者組合而成，相信當時都冇人會諗起到個名會喺AV界名留青史。奈央後來見事業冇乜起色，所以加盟AV廠宇宙企劃拍AV。從調查當中，受訪者就表示好鍾意奈央標致亮麗嘅面孔，亦有人認為佢嘅薄身美巨乳身材堪稱當代最強！



第二位：蒼井空

得票：61票

活躍年份：2002-2011年

評價：蒼井空呢個名字可以話名聲遠播，喺亞洲地區可以話冇乜邊個男人唔識，亦冇幾多個男人冇睇過佢嘅AV作品，有受訪者表示投空姐一票，正正係因為佢勁到可以去中國做明星。蒼井空擁有可愛嘅面孔以及令人驚訝嘅彈手堅挺G奶，據受訪者講，空姐可以話革新咗佢哋對巨乳女優嘅印象，因為二千年代初期嘅巨乳妹好多都係空有巨乳而欠缺美貌。



第三位：櫻樹露依

得票：52票

活躍年份：1989-1994年，1996年

評價：櫻樹露依身世相當傳奇，高中畢業後以相澤美紀之名展開演藝活動，後來又以一之瀨雅子之名拍寫真，更加參演過電視劇《春日局》，由於後來事業冇起色，所以就去咗拍AV！而當時露依簡直就係豁出去，據聞大部分作品都係用AV男優真實「對戰」，遂成功以逼真嘅床戰場面以及反應深深咁迷倒當時嘅AV迷，連男優之王田淵正浩對佢讚不絕口！



第四位：森下久瑠美

得票：51票

活躍年份：1998-2008年

評價：森下久瑠美喺1998年以蘿莉系面孔以及婀娜身段，成功俘虜唔少AV迷，有受訪者表示好難得可以見到一位美少女好似森下久瑠美咁充滿陽光氣息，同時亦有受訪者話森下久瑠美床技一流之外，仲演出好多劇情豐富嘅作品，從中可以欣賞到其精湛演技，為AV迷帶來投入度極高嘅觀賞體驗。事實上，及川奈央都講過自己以森下久瑠美為學習對象，相信應該係學習其演技喇。



第五位：吉澤明步

得票：49票

活躍年份：2003-2019年

評價：吉澤明步喺2003年由模特兒轉型做AV女優，為當時極少數由AV廠Alice Japan以及S1共同擁有專屬權嘅女優。明步一直活躍AV界十六年，直到今年三月尾正式引退，喺呢段咁長嘅日子當中，明步嘅演出一直都有進步，一直都努力演好每一部AV，觀者可以從每個畫面都當中，都能夠感受到明步攝人嘅魅力，睇完之後一定覺得印象深刻，天后之名真係當之無愧！