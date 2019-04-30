【深夜字聊】無套親密接觸　風險高

Q：本人男性，今年35歲，近日同一名陌生女子進行性行為，沒有性交，只進行口交，但沒有戴安全套。如對方有性病，我會不會感染性病？

侯先生



A：性病和愛滋病病毒可透過性交和口交傳播，坊間卻有太多誤傳，令人掉以輕心，忽視經口交傳播性病的風險。



口交傳染性病是雙向傳染---（一）從性器官傳口腔，口交時沒採用保護措施例如安全套或口交保護膜，體液若含有病毒，經由破損的口腔黏膜傳播性病。（二） 從口腔傳性器官。性病病毒既能「蝸居」在性器官，亦能藏於受感染人士的口腔內。口腔黏膜脆弱而易受損傷，相比起其它的身體皮膚更常受損，有時輕微的碰撞、吃東西或說話時不慎牙咬、長痱滋、刷牙太用力擦損牙肉等，均形成傷口，使性病病毒有機可乘。若口腔成為病灶，病毒會伺機藉另一次不潔口交便傳給別人，擴散成為性病傳播的金字塔。



位列頭三位最容易經由口交傳播的性病包括淋病（俗稱流白濁）、尖銳濕疣（俗稱椰菜花）、梅毒等三種常見性病。此外愛滋病和其品種的性病亦有機會經口交傳染。

「不設防」地與陌生人、性背景不明的對象進行性接觸，乃非常危險。因為對方並不會坦白告訴你，她/他先前跟多少人進行了不潔性交和口交，對方甚至根本不察覺自己的身體已淪為病灶。與陌生人進行不安全的肉體接觸，形同把個人性健康置於懸崖邊緣。



李偉儀