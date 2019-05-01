生活小百科：錫紙大升級　5大必學用途

每逢BBQ或是烤焗食物，都是錫紙大派用場的時侯，但在料理以外，錫紙的特性亦令它擁有更多用途，不單可以幫助熨衫，又可以為零食包裝封口，就像以下的幾個方法，只需配合適當的工具使用，就可以為日常生活帶來不少方便。



1）包裝膠袋封口

近年愈來愈多人注重健康飲食，零食大多會適可而止，而為了保存食剩的零食，很多人都會用衣夾或釘書機把膠袋封口，這種方法雖然方便，但亦只能保存一段較短時間，其實只要以錫紙覆蓋包裝口的底面，再用熨斗加熱，就可以重新封上膠袋，隔多幾日食都無問題。



2）銀飾重現光澤

大部分銀飾都會氧化，要令銀飾重現光澤，可以先準備一碗鹽水，再用錫紙包好銀飾，並放入鹽水浸一晚，翌日就會回復光澤。



3）髹油防過界

為了翻新居室，或是轉換形象，不少人會嘗試自己髹油，但始終經驗不足，很多時都會髹出界。這時只要利用錫紙自由改變形狀的特性，覆蓋不用髹油的部分，就可以輕鬆完工。



4）蒸隔替身

沒有蒸隔又想蒸煮食物，只要在鑊內擺放幾個搓成球狀的錫紙球，再把碟放在球上，就可以代替蒸隔蒸熟食物。



5）熨衫小助手

每次熨衫，熨完一面後，另一面總會出現皺紋，其實只要把大片錫紙墊在衣服下面，再在上面熨衫，錫紙的導熱作用就能使下面的衣服都受到熨斗的熱力，就可以一次過熨平正反兩面。



資料來源：5-Minute Crafts