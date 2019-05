Labour Day必着　大熱Worker Style

大多數以男性着用為主的服飾單品,通常都偏向着重實用性及耐用性,好似紳士服裝、軍裝及工裝等等,而當中Worker Style能夠於潮流界歷久不衰,除了有賴眾多歷史悠久的殿堂級品牌力挺撐住之外,本身專為藍領勞動階層而設的工裝服飾,無論是剪裁方面或是用色配搭亦比另外兩個容易融入到日常造型當中。適逢今日就係國際勞動節,就算大家唔係藍領階層,但一些美國經典工裝品牌你點都應該要認識一下,唔買咪當學多少少通識,無壞㗎!



【Levi's® 最具代表性】

如果要選一個最具代表性的美國工裝品牌,1853年由Levi Strauss創立的Levi's®絕對當之無愧,因為品牌成立初期就是以耐磨帆布為三藩市採礦工人製作出工裝,1873年更創造出世界上第一條牛仔褲,當時這種加入鉚釘加強堅固耐用的工裝褲被稱為Waist Overalls,直至1890年此褲就有了大家都好熟悉的名字──「501®」,但當時尚未有皮帶圈設計出現,所以當時美國西部淘金者及礦工都是以腰間Buckle Back(俗稱巴黎扣)調節鬆緊,並以吊帶連繫腰間鈕扣以作固定,而腰間皮牌、直腳剪裁及五袋設計就為501®最經典標誌。過往Levi's®都會於5月期間推出一些特別版牛仔褲去慶祝501® Day(5月20日)及紀念品牌與勞工階層的緊密關係,今年Levi's®就聯同日本生活文化品牌Beams,推出大玩反轉概念的Inside Out Collection,將包括:501® Jeans、Trucker Jacket、Western Shirt、Kimono Jacket及Logo Tee 5款單品以內外反轉及右鏡像反轉設計,平時暗藏於內層的Redline布邊外露後就成為相當有趣的細節,細心一睇更會發現連牛仔褸及牛仔褲的皮牌上面所壓印的文字都是以左右鏡像效果呈現,將經典工裝以充滿玩味的美學手法重新演繹。



【Carhartt 耐用性極高】

除了Levi's®之外,1889年由Hamilton Carhartt於底特律所創的Carhartt亦是另一個擁有過百年歷史的美國工裝品牌,早年品牌以耐磨帆布Duck Canvas打造出各款耐用性極高的工裝服飾,為藍領階層提供了價廉物美的生活所需,與Levi's®一樣於美國西部發展歷史佔上相當重地位,而其家鄉底特律更正是美國汽車工業重鎮,所以Carhartt工裝形象才會更為突出。就在品牌創立一個世紀後,Carhartt Work in Progress(Carhartt WIP)歐洲支線就正式成立,以傳統工裝設計為基調,並重塑剪裁輪廓及加入嶄新元素,為品牌帶來更具時尚感的工裝服飾。今季Carhartt WIP就分別從戶外山系及軍事風格中擷取靈感,參考經典單品Car-Lux Hooded Jacket,並將3M反光細節、D-Ring環扣、隱藏式拉鏈及多口袋等等實用機能融入系列,緊守品牌對Quality、Comfort及Durability追求同時,為復古風格的工裝服飾變出更多可能性。



【本地品牌 性價比之選】

雖然大部分工裝品牌都是來自美國,但其實本地亦有不少服飾品牌有推出品質相當不俗的工裝設計,而當中LAKH supply及3 Days Union by WORKWARE就絕對是性價比之選。前者以Pinroll Jogger打響名堂,之後亦有推出過玩山系及藍染主題的限定系列,是次就聯同潮流概念店OVERLAB SPORT攜手推出工裝造型必備的Denim Overall及Worker Pants,除了將胸前Chest Pocket、褲管側Tool Pocket及Hammer Loop細節呈現之外,更特別採用由Kurabo Denim所生產的14.3oz日本丹寧布打造,並有Navy(深藍色)及Sky Blue(洗水藍色)兩色選擇;後者成立以來一直以復刻軍裝及工裝單品作主打,是次除了用上14oz重磅丹寧布結合背部T-Back剪裁及後腰Buckle Back(巴黎扣)細節,復刻出30's年代Type I丹寧外套Lot.3606XX T-Back Jacket之外,同時亦有從法式工裝外套擷取靈感,推出無領口剪裁並附有多個實用口袋的French Worker Jacket,為粗獷工裝單品添上點點法式優雅味道。



【國際勞動節起源】

1886年5月1日,美國芝加哥工人舉行大規模罷工遊行示威,最終令資方定下8小時工作制,1889年7月由世界各國工人政黨組成的國際聯合組織Second International(正式名稱為Socialist International)於巴黎舉行代表大會並將每年5月1日定為國際勞動節(International Workers Day/May Day)紀念呢段勞工抗爭歷史。但此節日起源地美國卻自1894年起將假期改為每年9月第一個星期一,據說官方解釋係避免與5月最後一個星期一的亡兵紀念日(Memorial Day)「撞期」,令5月有兩日法定假期,同時亦可以填補7月4日美國獨立日(Independence Day)至10月第二個星期一的哥倫布日(Columbus Day)中間的節日空白期,但亦有人相信「轉移」假期是因為當時美國總統Stephen Cleveland不想將勞工假期與當年被視為社會主義抗爭事件掛勾,所以才迫不得而將假期改為9月第一個星期一。