三界五行：室內布局　廁所位不宜設在「中宮」

家宅風水，古今有很多不同的地方。古代風水，以「門主灶」為重點，大門、睡房、廚房最為重要；現代風水除「門主灶」之外，還有廁，而廁所又演變為「洗手間」，包含了廁所與浴室功能。



古時的廁所並非設在家宅裏面，那時候還沒有水沖廁所，只有茅廁（旱廁），北方的茅廁多設在戶外的西南位，因為北方地區很少吹西南風，氣味不會吹進家宅內，而且農業社會，大小便是主要肥料，是寶。



皇宮的廁所也設在宮外的西南位，皇帝皇后、太上皇與皇太后，以及王子、公主、妃嬪等使用「貢桶」，然後由太監、宮女負責清潔。



香港早期的公屋，並非每家住戶都有「洗手間」，都要到走廊的公共廁所大小便、洗澡。現在的籠屋仍沒有獨立洗手間。不過，今時今日絕大多家宅內都設有「洗手間」了，而較大面積的單位，主人房更會有自己的「套廁」。



現代的廁所，雖然帶來方便，但也有很多風水利弊和宜忌，如果處理不當，就會對家人造成傷害。「洗手間」不宜設在「中宮」，這犯了「廁佔中宮」大忌。「中宮」是中心、核心，是財氣、人氣、瑞氣凝聚的地方，想一想中環的地位就明白了。「洗手間」設在家宅的中心地帶，一定對財富、人緣、健康有負面影響。一家人住得不安樂，客人來訪也覺得「不是味兒」。這個好地方，用來做客廳或飯廳才是正路。



方向宇