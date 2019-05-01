韓式炸雞變薄餅

2019年05月01日 15:00
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    韓式炸雞再加料變薄餅，啖啖肉好滋味。（互聯網）

    外脆內嫩的韓式炸雞，近幾年在本港大熱，最近IG @cookat__就推介一個新食法，就是升級版的炸雞薄餅，雞胸肉先浸牛奶令肉質變軟，之後沾一層麵包糠粉漿，再包一層麵包糠，大家最好選擇較幼粒的出品，以保持口感嫩滑，將麵包糠和雞肉放在食物盒內搖勻，之後以攝氏170度油溫脆炸。

    炸好後按個人喜好放上各式各樣薄餅食材，如菠蘿、煙肉、洋葱或芝士等，直接放入微波爐叮溶芝士，讓食材黏實雞肉，最後唧芝士醬和灑上番荽便成。一啖咬下去，滿口雞肉和餡料，還有豐富肉汁和芝士香，配汽水或啤酒一絕。

    材料：
    雞胸肉　1塊
    牛奶　1碗
    Cajun調味粉　1湯匙
    鹽　適量
    胡椒碎　適量
    麵包糠　適量
    水　200毫升
    照燒醬　2湯匙
    紅葱頭圈　半個
    菠蘿粒　適量
    煎香煙肉片　適量
    Mozzarella芝士碎　適量
    車打芝士醬　適量
    番荽碎　少許

    做法：
    1.雞胸肉輕切幾刀，揼軟肉質。
    2.雞胸肉浸牛奶10分鐘，加Cajun調味粉、鹽和胡椒碎調味。
    3.用200克麵包糠加水拌勻，放入雞胸，拿起後再於表面沾滿麵包糠。
    4.放入油溫約攝氏170度炸10至15分鐘中炸熟。
    5.雞胸掃照燒醬，放紅葱頭、菠蘿粒、煙肉片、芝士碎，放微波爐叮1分鐘。
    6.唧車打芝士醬、番荽碎便完成。