韓式炸雞變薄餅
2019年05月01日 15:00
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韓式炸雞再加料變薄餅，啖啖肉好滋味。（互聯網）
外脆內嫩的韓式炸雞，近幾年在本港大熱，最近IG @cookat__就推介一個新食法，就是升級版的炸雞薄餅，雞胸肉先浸牛奶令肉質變軟，之後沾一層麵包糠粉漿，再包一層麵包糠，大家最好選擇較幼粒的出品，以保持口感嫩滑，將麵包糠和雞肉放在食物盒內搖勻，之後以攝氏170度油溫脆炸。
炸好後按個人喜好放上各式各樣薄餅食材，如菠蘿、煙肉、洋葱或芝士等，直接放入微波爐叮溶芝士，讓食材黏實雞肉，最後唧芝士醬和灑上番荽便成。一啖咬下去，滿口雞肉和餡料，還有豐富肉汁和芝士香，配汽水或啤酒一絕。
材料：
雞胸肉 1塊
牛奶 1碗
Cajun調味粉 1湯匙
鹽 適量
胡椒碎 適量
麵包糠 適量
水 200毫升
照燒醬 2湯匙
紅葱頭圈 半個
菠蘿粒 適量
煎香煙肉片 適量
Mozzarella芝士碎 適量
車打芝士醬 適量
番荽碎 少許
做法：
1.雞胸肉輕切幾刀，揼軟肉質。
2.雞胸肉浸牛奶10分鐘，加Cajun調味粉、鹽和胡椒碎調味。
3.用200克麵包糠加水拌勻，放入雞胸，拿起後再於表面沾滿麵包糠。
4.放入油溫約攝氏170度炸10至15分鐘中炸熟。
5.雞胸掃照燒醬，放紅葱頭、菠蘿粒、煙肉片、芝士碎，放微波爐叮1分鐘。
6.唧車打芝士醬、番荽碎便完成。