外脆內嫩的韓式炸雞，近幾年在本港大熱，最近IG @cookat__就推介一個新食法，就是升級版的炸雞薄餅，雞胸肉先浸牛奶令肉質變軟，之後沾一層麵包糠粉漿，再包一層麵包糠，大家最好選擇較幼粒的出品，以保持口感嫩滑，將麵包糠和雞肉放在食物盒內搖勻，之後以攝氏170度油溫脆炸。



炸好後按個人喜好放上各式各樣薄餅食材，如菠蘿、煙肉、洋葱或芝士等，直接放入微波爐叮溶芝士，讓食材黏實雞肉，最後唧芝士醬和灑上番荽便成。一啖咬下去，滿口雞肉和餡料，還有豐富肉汁和芝士香，配汽水或啤酒一絕。



材料：

雞胸肉 1塊

牛奶 1碗

Cajun調味粉 1湯匙

鹽 適量

胡椒碎 適量

麵包糠 適量

水 200毫升

照燒醬 2湯匙

紅葱頭圈 半個

菠蘿粒 適量

煎香煙肉片 適量

Mozzarella芝士碎 適量

車打芝士醬 適量

番荽碎 少許



做法：

1.雞胸肉輕切幾刀，揼軟肉質。

2.雞胸肉浸牛奶10分鐘，加Cajun調味粉、鹽和胡椒碎調味。

3.用200克麵包糠加水拌勻，放入雞胸，拿起後再於表面沾滿麵包糠。

4.放入油溫約攝氏170度炸10至15分鐘中炸熟。

5.雞胸掃照燒醬，放紅葱頭、菠蘿粒、煙肉片、芝士碎，放微波爐叮1分鐘。

6.唧車打芝士醬、番荽碎便完成。