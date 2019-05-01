fb更新!　介面藍轉白　識朋友更易

用了15年，大家都習慣了Facebook的藍底介面，但在剛剛舉行的F8 2019開發者大會上，官方宣布將迎來15年來最大的內容更新，當中包括跟招牌深藍色介面說再見，無論網頁版或手機版，都會改成以白色為主調，令看上去更簡潔清晰。



即日起手機版已見到相關變化，以iOS版本為例，介面激似Instagram，左上角會見Facebook字樣，搜尋鍵由左上角搬到右上角，並把動態消息、Watch、Marketplace、通知及選單維持在屏幕下方，整體白位增加不少，告別以往「密麻麻」的感覺，睇得更舒服。



桌面版的介面變化更大，暫時所知左側會放置社團、活動、遊戲等副功能，右側放置聯絡人，中間則放置動態消息。新介面也強化了「社團」功能，以後可直接在首頁貼文到社團，令社團交流變得容易活躍。



其他新功能包括「遇見新朋友（Meet New Friends）」，可按興趣、工作、城市等條件認識新朋友；另外又會把「Facebook Dating」約會功能擴展至14個地區，透過Secret Crush功能更能與好友建立好感，進一步拉近關係。

