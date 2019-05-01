救世煮之凍：豬肉凍熱天最啱食

今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！

－－－－－－－－

提起凍，很多人不會聯想到是一種烹調方法，其實無論中西佳餚都不時用到凍。



所謂凍，即是將肉類或海鮮等食材切小塊，利用動物皮肉的膠質或另外加入豬皮、食用果膠、明膠、瓊脂等天然膠質，經熬或蒸製後起凝固作用，再利用低溫把菜與湯汁凍結起來成半透明狀。由於製作過程經低溫處理，一般用於涼食，如豬肉凍、雞肉凍，又或大家常見的水晶肉或餚肉。



今日教大家炮製一個較為簡單的豬肉凍，可以中午做，夜晚做餸，非常適合在炎熱的日子享用，可消暑降溫。溫馨提示，如用豬皮製肉凍，又想其口感清爽不膩，建議將豬皮上的豬油去掉，當豬皮結凍後，亦可刮走面層的油脂才切件享用。



材料：

豬皮 360克

豬瘦肉 200克

蒜頭 4瓣

葱段 適量

水 600毫升



調味料：

醬油 2湯匙

冰糖 1茶匙

米酒 1湯匙

胡椒粉 少許

肉桂粉 少許



做法：

1. 豬皮洗淨，放入滾水汆燙約10分鐘，撈出浸冷水，切去多餘的脂肪後切成幼條。

2. 瘦肉切丁，汆水後盛起。

3. 將豬皮放入鍋中，加入葱段、蒜，放入500毫升水，煮至滾起，放入肉丁及調味料，加100毫升水，煮滾，燜5分鐘後倒入模具中，放涼後以保鮮紙封口，放入雪櫃冷藏至凝固，食用前取出切件即可。