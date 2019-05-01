搞搞新意　雞蛋仔整布朗尼

有港版窩夫之稱的雞蛋仔，外脆內軟，口感豐富之餘啖啖都充滿蛋香。近這10年間，雞蛋仔已由地道街頭小吃，變成充滿創意的特色美食。今日請來位於觀塘的烹飪學校創辦人兼導師陳詠雯（Celia），教大家將變硬及吃不完的雞蛋仔，炮製成美味甘香的朱古力布朗尼。Celia指雞蛋仔雖然美味，但嘗味期相當有限，很容易就會因水分流失而變硬，放入焗爐不但耐熱而且會變得香脆，不妨將其加入朱古力布朗尼的配方中，令其口感更加豐富及甘香。



材料：

牛油 140克

黃糖 60克

麵粉 50克

核桃 1湯匙

朱古力粉 15克

雞蛋 1隻

朱古力粒 100克

雞蛋仔粒 10粒

鹽 1/4茶匙

糖粉 少許

雜莓 少許



做法：

1. 隔水煮溶牛油加1/3朱古力粒成朱古力漿。

2. 打勻雞蛋加黃糖攪拌至黃糖溶化，注入朱古力漿及已過篩的麵粉及朱古力糖拌勻。

3. 加入剩餘的朱古力粒及鹽撈勻，倒入鋪上5粒雞蛋仔的甜品盤上。

4. 在面層再鋪上剩餘的雞蛋仔及核桃，放入預熱至攝氏180度的焗爐焗30分鐘；灑上糖粉及用雜莓做裝飾即成。