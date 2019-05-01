德國竟然有個小瑞士？

德國東邊的薩克森自由邦（Freistaat Sachsen），有一個名為薩克森瑞士的山區（Sachsische Schweiz），該區設有一個面積達36,000公頃的國家公園，除了育有雕鴞及苔蘚等稀有動植物，更擁有自1億年前白堊紀的侵蝕景觀，當中包括難得一見的奇石林立畫面，加上山區還有一個傳奇堡壘，構成了一趟壯觀又驚喜的天然及歷史發掘之旅。



1億年的侵蝕奇景

位於德累斯頓（Dresden）東南部位置的薩克森瑞士國家公園（Nationalpark Sachsische Schweiz）(公園入場費€2，約HK$18），由該城鎮坐火車前往約花45分鐘的車程。大家可能會奇怪，為何德國境內會用上瑞士來命名國家公園呢？據講18世紀有兩位來自瑞士的畫家Adrian和Anton來到此地，發現景色與家鄉侏羅州（Jura）有點相似，因此稱呼當地為薩克森的瑞士（Sachsische Schweiz），及後更被作家Wilhelm Leberecht Gotzinger引用，並令這美麗暱稱廣泛流傳。公園位於橫跨德國與捷克兩國的厄爾士山脈（Ore Mountains）上，地質是歐洲獨一無二的白堊砂岩山脈，顧名思義，它是來自侏羅紀和古近紀之間的白堊紀，距今約1億4550萬年至6550萬年前，在長期受易北河（Elbe River）侵蝕及物理風化交相作用下，形成現在的峽谷地形，並剩下多個還未完全侵蝕，懸崖筆直兼山頂平坦如「圓桌」的山峰，早於20世紀初已吸引不少歐洲遊客慕名而來，於1990年更成為了國家公園，內裏設有多條行山徑，非常受行山客、單車客及攀岩家的歡迎。



奇石大包圍

公園中最為人氣的觀賞地，莫過於擁有眾多奇石的Bastei區，該處可欣賞到一支支如手指、或一條條如立直蚯蚓般的石柱，構成許多奇形怪狀的岩峰和斷崖絕壁，加上周邊的茂密樹林，站在高點的瞭望台觀看好不壯麗。又話係圓桌形山峰，為何變成這樣呢？原來由於砂岩質地比較軟和透水度高，經雨水歲月侵蝕後，令本來的圓桌形山峰慢慢由頂部開始向下斷裂，形成眼前一支支斷崖石柱。除了遠觀，大家還可以走到石林中間有百多年歷史、距離地面約193米的巴斯泰石橋（Bastei Brucke）上欣賞，途中不但可感受懸崖峭壁的險峻，還可看到易北河與周邊小鎮美景。至於想多看一點，可多花€2（約HK$18）到收費區域，走過更多石橋，穿越石林間欣賞更多鬼斧神工。



薩克森瑞士國家公園

地址：Basteiweg, 01824 Lohmen（Bastei Brucke位置）

交通：從德累斯頓火車總站乘搭S1線至Pirna站，轉乘237號巴士可到Bastei，車程約1小時13分、自駕停車場費用為€3（約HK$27）

網址：www.nationalpark-saechsische-schweiz.de