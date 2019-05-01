開箱男：X-mini XOUNDBAR W　防水喇叭1米潛播

最近天氣愈來愈熱，又是時候去沙灘與陽光玩遊戲了，想在沙灘曬太陽時都可以靚聲聽歌，可考慮X-mini新推出的防水藍牙喇叭XOUNDBAR W，機身通過IPX7防水規格，可以放入1米水深使用30分鐘，一時大意跌入海都不怕入水。為方便帶去戶外使用，體積只有121×21×48.5mm重137g，相落的骰輕巧，放入背囊帶去沙灘都很方便，雖然機仔細細，但已內置有一對36mm單元，配合3W×2功率輸出，及該廠獨家的聲學設計，令細小的喇叭都可以發出震撼的聲音，同時支援藍牙V4.2，對應A2DP、AVRCP、HFP、HSP等格式，確保在10米範圍內接收穩定流暢，用家更可將一對XOUNDBAR W連接，營造出包圍感更全面的立體聲效。



機身內置有高容量電池，充滿電後提供8小時連續播放，夠晒長氣，同時附設有USB充電線及掛繩，方便在沙灘游完水沖身時可掛起播歌，而且機底設有相機用螺絲位，能透過配件固定在單車或其他地方，用途更廣泛。顏色方面備有鮮藍、橙紅、白3色，肯定有款合你心水。



除了長方形的XOUNDBAR W外，同廠亦推出更的骰圓形機身的KAI X1 W，機身外層由矽膠包圍，更為耐震防跌，體積80×40mm重145g，內置50mm大口徑單元，輸出功率亦達5W，音量充足之餘更有沈穩低頻輸出，需要立體聲輸出的話，亦能與同款藍牙喇叭無線配成一對使用，靈活性一流。

